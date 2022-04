„Bin so stolz darauf“: Ballermann-Liebling Peter Wackel eröffnet Schule in Namibia

Peter Wackel eröffnet eine Schule in Namibia © instagram.com/peterwackel_official

Seine Bekanntheit will Peter Wackel auch für einen guten Zweck nutzen. Deshalb setzte er sich für den Bau einer Schule in Namibia ein.

Okahandja, Namibia – Nicht überall auf der Welt können die Kinder zur Schule gehen, wie es hier in Deutschland der Fall ist. Das weiß auch Ballermann-Sänger Peter Wackel (45), der als Alleinunterhalter und Party-Star schon vielerorts unterwegs war. Jetzt flog Wackel nach Namibia, um sich den Fortschritt eines besonderen Projekts anzusehen. Mit seiner Hilfe wurde in der Stadt Okahandja nämlich eine Schule errichtet, die den Kindern des Ortes bessere Bildungschancen ermöglichen soll.

Peter Wackel stiftete die Schule mithilfe von „Fly & Help“ und „Steps for Children“. Das Gemeinschaftsprojekt war für den sonst so ausgelassenen Partykracher eine echte Herzenssache, wie er im Interview mit schlager.de verriet: „Die Schuleinweihung hat super funktioniert und ich bin so stolz darauf.“ Es wird nicht die letzte Schule sein, die der Ballermann-Sänger in Namibia ins Leben ruft.

Peter Wackel singt auf seiner Reise nach Namibia sogar beim dortigen Karneval

Doch auch einen musikalischen Auftritt legte Peter Wackel während seiner Reise nach Namibia hin. In der Stadt Windhoek fand nämlich gerade der Karneval statt — genau passend für den Spaß-Musiker, um seinen neuen Song „Ich bin morgens immer müde“ zum Besten zu geben. Das Lied kam offenbar gut an, denn nach seinem Auftritt war Peter ganz aus dem Häuschen. „Es sind einfach überwältigende Eindrücke hier in Namibia“, erklärt er.

Kurz nach seiner Rückkehr nach Deutschland ging es für den Malle-Star allerdings direkt weiter nach Arosa in der Schweiz, wo er die feierwütigen Alpenbewohner mit seinen Liedern zum Tanzen brachte. Am Ostersonntag war es dann endlich so weit: Peter Wackel stand endlich wieder in seinem geliebten „Bierkönig“ auf Mallorca auf der Bühne. In der Stammkneipe am Ballermann tritt der Entertainer ab jetzt jeden Dienstagabend auf.