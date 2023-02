„Bin unfassbar stolz“: Estefania Wollnys erstes Album ist raus

Estefania Wollny hat ihr erstes Album namens „21” veröffentlicht. Bei ihren Fans sorgt der TV-Star damit für große Begeisterung.

Estefania Wollny feiert die Veröffentlichung ihres ersten Albums auf Instagram. Die Tochter von Silvia Wollny (58) ist vor allem durch die Sendung „Die Wollnys” im Jahr 2011 deutschlandweit bekannt geworden. Vor einiger Zeit begann die mittlerweile 21-Jährige ihre Karriere als Sängerin.



2019 war der Wollny-Spross sogar als Kandidatin bei DSDS dabei, musste sich jedoch nach dem Recall schon wieder verabschieden. Das hat Estefania aber nicht davon abgehalten, weiter an ihrer Musikkarriere zu arbeiten! Zu ihrem 21. Geburtstag bringt Estefania jetzt ihre neue Platte heraus. Einige Songs wurden bereits veröffentlicht, doch das ganze Album gab es noch nicht – bis jetzt!

„Friends, was soll ich sagen, mein erstes Album ‘21’ ist jetzt überall erhältlich“, schreibt die junge Musikerin auf Instagram. „Ich bin wirklich unfassbar dankbar und stolz, dass ich euch mein erstes Album präsentieren darf“, bedankt sich Estefania bei ihren Fans. Die 21-Jährige weiß, dass das Album ohne die Unterstützung ihrer Fangemeinschaft nicht möglich gewesen wäre. „Seit mehreren Jahren steht ihr hinter mir und unterstützt mich und ohne euch wäre das gar nicht möglich“, schreibt sie weiter.

So reagieren ihre Instagram-Follower auf Estefanias erstes Album

Estefania hat bereits einige Songs veröffentlicht, die bei ihren Fans gut angekommen sind. Jetzt gibt es endlich neue Musik für ihre treuen Zuhörer. „Ich freue mich, dass ich jetzt diese ganzen tollen Songs mit euch teilen darf, einige kennt ihr und einige sind ganz, ganz neu“, kündigt die 21-Jährige an. Eine besondere Überraschung hat sie für ihre Supporter auch noch, denn nächste Woche wird die Sängerin eine kleine Autogramm-Tour geben. „Ich freue mich sehr, einige von euch zu sehen.“ Danke an jeden von euch für die ganze Unterstützung“, schließt die Musikerin ihren Beitrag ab.



Ihre Fans sind begeistert von dem Video und freuen sich mit der Sängerin. „Estefania du bist einfach unglaublich, du hast so viel geschafft und erreicht“, kommentiert ein User den Post. „Happy Release zum 1. Album“, gratuliert ein anderer.