Birgit Schrowange ist jetzt Ballermann-Sängerin: Debüt mit Schlagerstar Mickie Krause im Megapark

Von: Jonas Erbas

Von der Fernseh- in die Schlagerwelt? Moderatorin Birgit Schrowange gab jüngst ihr Mallorca-Debüt an der Seite von Mickie Krause (Fotomontage) © Sven Simon/Panama Pictures/Imago

Mallorca statt Moderation? Birgit Schrowange gab vor wenigen Tagen überraschend ihr Ballermann-Debüt. An ihrer Seite: Schlagerstar Mickie Krause, der gemeinsam mit der 63-Jährigen den Megapark zum Kochen brachte!

Palma - Mit dem „ZDF-Fernsehgarten“ oder „Die deutsche Schlagerparade“ präsentierte Birgit Schrowange bereits höchstpersönlich große Musikformate im deutschen Fernsehen, nun durfte die 63-Jährige auch selbst zeigen, wie es sich um ihre Qualitäten als Stimmungssängerin verhält: An der Seite von Ballermann-Ikone Mickie Krause gab die Moderatorin jüngst ihr Mallorca-Debüt.

Birgit Schrowange stellt Schlager-Qualitäten unter Beweis – Ballermann-Auftritt mit Mickie Krause

„Schatzi, schenk mir ein Foto“ hieß es im berühmten Megapark auf Mallorca jüngst, als Lokalmatador Mickie Krause mit seinen Party-Hits für ausgelassene Stimmung sorgte. An seiner Seite: Fernsehmoderatorin Birgit Schrowange, die überwiegend für RTL vor der Kamera stand, im Dezember 2021 aber zu Sat.1 wechselte, wo sie künftig gleich mehrere Formate moderieren soll.

Mit Schlagerstar Mickie Krause sang Birgit Schrowange dessen Ohrwurm „Schatzi, schenk mir ein Foto“ im Duett und feierte dabei ihr gelungenes Ballermann-Debüt. Sowohl das Publikum als auch ihren Gesangspartner konnte die Moderatorin vollends überzeugen. Ob die 63-Jährige allerdings nun ein zweites Standbein als Mallorca-Entertainerin anstrebt, bleibt fraglich.

Birgit Schrowange singt mit Mickie Krause – zum Schlagerparadies Megapark braucht sie wenige Minuten

Birgit Schrowange feierte im Megapark zwar ihr musikalisches Mallorca-Debüt, stand als Sängerin allerdings schon mit Schlagerstars wie Florian Silbereisen oder Andy Borg in den großen Fernsehsendungen auf der Bühne – an Erfahrung mangelt es ihr also nicht! Ihr Auftritt im Megapark ist keineswegs Zufall: Die 63-Jährige wohnt in Santa Ponça, nur rund 20 Kilometer vom Ballermann entfernt.

Eines steht jedenfalls fest: Willkommen ist Birgit Schrowange bei den Besuchern der Partymeile dank dieses speziellen Vorgeschmacks an der Seite von Mickie Krause jederzeit! Während die Moderatorin als Sängerin eine gute Figur machte, ging eine Kollegin von ihr am Wochenende den umgekehrten Weg: In der Premiere ihrer Schlagershow begrüßte Gastgeberin Beatrice Egli unter anderem Andreas Gabalier, für den es sogar ein Küsschen gab. Verwendete Quellen: bild.de