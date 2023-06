Bis zu 15 Jahre Gefängnis möglich: Anwalt schätzt rechtliche Folgen für Till Lindemann ein

Von: Melanie Habeck

Seit Tagen wird öffentlich über die Vorwürfe gegen Rammstein-Frontmann Till Lindemann diskutiert. Nun ermittelt auch die Berliner Staatsanwaltschaft. Ein Anwalt beleuchtet bei YouTube, welche rechtlichen Folgen den Musiker im Falle einer Verurteilung erwarten könnten.

Berlin – Die Anschuldigungen gegen Rammstein-Sänger Till Lindemann (60) sorgen nach wie vor für öffentliches Aufsehen. Nicht nur im Internet werden die Berichte der vermeintlichen Opfer heiß diskutiert, auch einige Prominente wie Twitch-Streamer Montana Black (35) äußern sich zu den Schlagzeilen.

Am Mittwoch wurde nun bekannt, dass die Berliner Staatsanwaltschaft Ermittlungen zu dem Thema eingeleitet hat. Doch was droht dem Musiker im Falle einer Verurteilung? Ein YouTube-Anwalt schätzt die möglichen Konsequenzen ein.

Ermittlungen gegen Till Lindemann: Laut Anwalt bis 15 Jahre Gefängnis möglich

Anhand der schwerwiegenden Vorwürfe gegen Till Lindemann und Diskussionen um ein mögliches Band-Aus von Rammstein war es für Rechtsanwalt Christian Solmecke nur eine Frage der Zeit, bis sich die Staatsanwaltschaft einschaltet. Im Sinne des Paragrafen 160 „Pflicht zur Sachverhaltsaufklärung“ hätte die Staatsanwaltschaft nach all dem Medienrummel um den 60-Jährigen gar keine andere Wahl.

„Das ist jetzt auch nicht zu besonders. Ich hatte mich ja sowieso schon gewundert, dass hier noch nicht ermittelt wird. Ich hatte immer vermutet, dass das bald kommen muss. Dafür ist einfach schon zu viel auf den Tisch gelegt worden”, erläutert der Jurist auf seinem YouTube-Kanal.

Berichten zufolge habe die Staatsanwaltschaft von Amts wegen Ermittlungen wegen des Verdachts nach Paragraf 177 des Strafgesetzbuches eingeleitet. Darin werden Fälle des sexuellen Übergriffs, der sexuellen Nötigung und der Vergewaltigung geregelt. Eine besondere Schwere läge laut Christian Solmecke dabei vor, wenn ein Übergriff – wie von einigen Frauen behauptet –in Kombination mit K.-o.-Tropfen stattgefunden haben sollte. „Da kommt man nicht unter zwei Jahren ins Gefängnis. Ich meine, es geht bis zu 15 Jahren rauf. Also das ist dann wirklich eine sehr schwere Straftat“, erklärt der Rechtsanwalt seiner YouTube-Community.

Till Lindemann weist Vorwürfe zurück: Sachlage schwer zu bewerten

In den vergangenen Wochen hat Till Lindemann sämtliche Vorwürfe per Anwalt zurückgewiesen. Seine Rechtsanwälte Simon Bergmann und Christian Schertz kündigten in der Sache sogar juristische Konsequenzen an: „Wir werden wegen sämtlicher Anschuldigungen dieser Art umgehend rechtliche Schritte gegen die einzelnen Personen einleiten“, gaben die beiden bekannt.

Christian Solmecke betont in seinem YouTube-Video daher, dass trotz des Medienrummels die Unschuldsvermutung gelte. In den letzten Wochen hatten sich immer wieder Prominente wie Katja Krasavice zu dem Thema geäußert. Laut des Juristen seien die Ermittlungen in diesem Fall extrem schwer: „Es kommt immer darauf an, was nachher bewiesen werden kann. Da das Ganze nur die beiden wissen, die im Raum waren. Und ob die es beide so genau wissen oder ob die nicht beide unter Drogen standen, steht auch nochmal auf einem anderen Blatt Papier“, bewertet er die Sachlage. Verwendete Quellen: youtube.com/@wbs_legal