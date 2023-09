Darum haben Verena Kerth und Marc Terenzi bisher noch nicht geheiratet

Von: Diane Kofer

Verena Kerth und Marc Terenzi haben sich Anfang 2023 verlobt – einen Hochzeitstermin gibt es aber noch nicht. IPPEN.MEDIA verraten die zwei, warum es so lange dauert.

München – Verena Kerth (42) und Marc Terenzi (45) betonen immer wieder, eine glückliche Beziehung zu führen. Und das, obwohl in den Medien immer wieder von schweren Beziehungsdramen berichtet wird. Das Paar hält trotz aller Negativschlagzeilen an seiner Beziehung fest. Anfang 2023 hat der Sänger sogar um die Hand seiner Freundin angehalten. Doch woran liegt es, dass noch keine konkreten Hochzeitspläne bekannt sind? Auf dem Oktoberfest reden sie Klartext.

Als gebürtige Münchnerin lässt es sich die Moderatorin nicht nehmen, die fünfte Jahreszeit in der bayerischen Landeshauptstadt zu genießen. Verena Kerth und ihr Partner Marc Terenzi haben auf dem Oktoberfest aber eine strenge Regel: Sie trinken zwischendurch viel Wasser, wie sie RTL vorab verrieten. Der Grund: Offenbar haben sie Angst, durch zu viel Alkohol-Genuss wieder negative Schlagzeilen zu machen. Aber sind die Gerüchte und Vorwürfe auch schuld daran, dass immer noch kein Hochzeitsdatum steht? Immerhin liegt Marcs Antrag an Verena schon einige Monate zurück.

IPPEN.MEDIA trifft die zwei auf Verena Kerths Event im Wiesn-Zelt „Zur Bratwurst“ im Rahmen des Oktoberfests und fragt nach, warum die Hochzeit so lange auf sich warten lässt. Laut der 42-Jährigen hat das einen ganz harmlosen Hintergrund: schlechtes Zeitmanagement. „Wenn die Wiesn nicht gewesen wäre, hätten wir viele Tage freigehabt und Zeit zum Planen. Davor hatten wir auch keine Zeit“, erklärt sie.

„Liebe auf den ersten Blick“: So begann Marc Terenzi und Verena Kerths Romanze

Im September 2022 machten Verena Kerth und Marc Terenzi ihre Beziehung bekannt. Ein Bekannter packte damals gegenüber RTL aus, dass sie sich in einem Club kennengelernt haben. Der DJ sprach dabei von „Liebe auf den ersten Blick“. Kurz darauf betonte auch die Moderatorin persönlich, wie glücklich sie mit dem neuen Mann an ihrer Seite ist. „Ich habe ehrlich gesagt in 22 Jahren keinen besseren Mann kennengelernt“, schwärmte sie.