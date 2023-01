„Bisschen frecher“: Melissa Naschenweng begeistert Fans in Pink

Melissa Naschenweng beim großen Schlagerabschied von Jürgen Drews. © Imago

Ihre pinkfarbene, glänzende Lederhose gehört zu ihren Markenzeichen. Nun zeigt sich Chartstürmerin Melissa Naschenweng abermals in Pink und begeistert ihre Fans.

Auf ihrem Instgram-Profil hat die erfolgreiche Schlagersängerin Melissa Naschenweng (32) ein Foto geteilt, dass ihre Fans begeistert. Darauf trägt sie ein eigentlich eher formelles Kleidungsstück. Trotzdem gelingt es ihr, auch im Blazer so gar nicht zugeknöpft zu wirken. Ihr Jackett ist nämlich nicht nur knallpink. Es wurde auch so kombiniert, dass das Dekolleté zum Hingucker wurde. „Heute ein bisschen frecher“, kommentierte die Blondine und schickte noch ein Zwinker-Emoji hinterher.

Was auf dem Foto nicht zu sehen war: Zum Blazer kombinierte die „Glück“-Sängerin schwarze Shorts, eine schwarze Strumpfhose und metallic-pinke spitze Stiefeletten. Getragen hat Melissa Naschenweng das rasante Outfit für ihren Auftritt bei „Der große Schlagerabschied“. Die Sendung zu Ehren von Jürgen Drews wurde am 14. Januar in der ARD und im ORF ausgestrahlt.

Es regnet wieder Herzchen

Dass Melissa Naschenweng Pink liebt, wissen ihre Fans schon lang. Schließlich erregt sie mit ihren pinken Lederhosen im Hot-Pants-Stil schon lang Aufsehen. Für das Musikvideo zu ihrem Song „Traktorführerschein“ trug die Österreicherin nicht nur pinke Kleidung und Accessoires, sondern sitzt auch hinter dem Steuer eines leuchtend pinkfarbenen Traktors. Die Follower auf Instagram lieben den aufregenden Style der Chartstürmerin. Und so regnet es auch für das Blazer-Foto wieder Komplimente und unzählige Herzchen-Emojis.