„Bist Du Das?“: Fans diskutierten ungewöhnliches Bühnenoutfit von Beatrice Egli

Teilen

imago0082959342h.jpg © Chris Emil Janßen

Schlagersängerin Beatrice Egli postet ein neues Foto von sich vor einem Auftritt auf Instagram. Darauf trägt sie ein extravagantes Outfit - mit Pailletten, Nieten und durchsichtigen Stellen. Ihre Fans erkennen sie auf dem Schnappschuss kaum wieder.

Für Beatrice Egli (33) stehen bald wieder einige Konzerte an. Passend dazu postete die Schlagersängerin erst kürzlich ein Foto von sich auf Instagram. Darauf ist sie in einem schwarzen Outfit zu sehen. Ihr Oberteil hat teilweise durchsichtige Stellen und dazu trägt sie eine schwarze Lederjacke mit Nieten. Ein durchaus ungewöhnliches Outfit für die sonst modisch etwas mehr klassische Sängerin.

Unter das Foto schreibt Beatrice Egli: „Es wartet ein tolles Wochenende auf mich und freue mich, wenn ihr dabei seid! Am Freitag könnt ihr mich um 22 Uhr im Kölner Treff im WDR sehen, am Sonntag darf ich um 11.50 Uhr bei Kiwi auf der Bühne des ZDF Fernsehgartens stehen und dazwischen habt ihr noch die Möglichkeit, am Samstag live und in Farbe gemeinsam mit meiner Band im Circus Krone zu feiern. Wer ist dabei?“

Beatrice Egli im Rock-Outfit: Ihre Schlager-Fans sind begeistert

Doch den Fans geht es in den Kommentaren kaum um die Auftritte der 33-Jährigen - stattdessen wird rege über ihr Outfit und Make-up diskutiert. Der etwas andere, extravagante Look der Sängerin scheint sehr gut anzukommen Ein Fan schreibt unter das Foto: „Bist Du Das ? OMG!“ und jemand anders kommentiert: „Ein sehr schönes Styling. Und ein mega tolles Foto von dir.“