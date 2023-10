„Bist du wahnsinnig?“: Fans sauer über Carmen Geiss‘ waghalsige Kran-Aktion

Gefährlicher Stunt

Carmen Geiss traut sich was: Unter Beifall ihres Ehemanns hängt sie in luftiger Höhe an einem Baukran. Doch von ihren Fans muss sie sich dafür nun harte Kritik anhören.

Monaco – Carmen Geiss (58) hat starke Nerven. Die braucht man für den Alltag als Millionärs-Gattin, zweifache Mutter und Reality-TV-Star wohl auch. Allerdings sind sie in anderen Situationen ebenfalls praktisch – zum Beispiel, wenn man in zehn Metern Höhe an einem Baukran schaukelt. Eine solch gefährliche Aktion wagte Carmen jetzt. Ehemann Robert Geiss (59) filmte das Spektakel, das später im Netz viele Fans beunruhigte.

Carmen Geiss will hoch hinaus: Schaukel mal anders – sie hängt sich an einen Baukran

Auf Instagram teilte Carmen Geiss jetzt ein Video von sich, in dem zu sehen ist, wie sie in einer Art Schaukel am Ende eines Baukrans hängt. Der Kran hebt die Entertainerin auf geschätzte zehn Meter, wo sie sich über die Aussicht freut. Ihr Ehemann Robert hat ebenfalls seinen Spaß an der Aktion und filmt das Ganze.

Auf die Frage, ob sie wohl Angst habe, antwortet Robert einem der Umstehenden: „Nein, Carmen hat keine Höhenangst. Das ist ja nicht so eine Pussy wie ich. Ich habe Höhenangst.“ An seine Frau gerichtet fragt er, ob sie eine gute Aussicht habe. „Oh super, wunderschön“, freut sich Carmen oben am Kran, während sie sich darüber amüsiert, wie klein die Leute unter ihr sind. Robert scherzt sogar, sie müsse noch einmal herunterkommen, ein Handy holen und von oben Bilder machen.

Carmen Geiss schockiert Fans: In Sorge um Geissens-Star

Unter dem Video schreibt Carmen sarkastisch: „Für alle, die gesagt haben, dass ich hoch hinaus will: Ihr hattet vollkommen recht.“ Klingt erstmal alles lustig, allerdings sind die Fans gar nicht begeistert von der gefährlichen Aktion. „Bist du wahnsinnig?“, fragt ein Follower in den Kommentaren. „Aber gefährlich!“, schreibt ein anderer. Eine weitere Person meint nur: „Wenn das die Berufsgenossenschaft sieht…“

Wieder andere nehmen den Stunt – der zwar gutgegangen, aber nicht zum Nachmachen ist! – aber mit genau so viel Humor wie Carmen selbst. „Respekt, würde mich das nicht trauen“, sagt ein Follower und ein anderer findet: „Je oller, desto doller.“ Manche witzeln sogar darüber, Carmen könne ja wie Helene Fischer (39) beim Cirque du Soleil mitmachen. Ein weiterer Fan merkt den überaus wichtigen Punkt an: „Hauptsache dein Robert bedient nicht den Kran…“

Apropos: Die Geissens blickten bei Hausaufgaben mit den Kids nicht durch. In der zweiten Folge des Podcasts verraten Robert und Carmen Geiss „1 plus 1 – Freundschaft auf Zeit“, dass sie nur eine Nanny einstellten, damit sie mit ihren Töchtern die Hausaufgaben machen konnte. Verwendete Quellen: Instagram/Carmen Geiss

Rubriklistenbild: © Instagram/Carmen Geiss