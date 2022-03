„Bist eine Naturschönheit“: Melissa Naschenweng zeigt sich komplett ungeschminkt - Fans sind begeistert

Schlagerstar Melissa Naschenweng zeigt sich auf Instagram komplett ungeschminkt. Die Fans reagieren begeistert auf ihre authentische Art. (Fotomontage) © Instagram/Melissa Naschenweng

Auf Instagram versorgt Melissa Naschenweng (31) ihre Fans regelmäßig mit tollen Aufnahmen, die sie in ganz privaten Momenten zeigen. So auch in ihrem aktuellen Post. Die Schlagersängerin teilte zwei Schwarz-Weiß-Fotos, die ihre Follower gleichermaßen begeisterten. „Mit und ohne“, schrieb Melissa dazu. Denn während sie das erste Foto mit hübschem Make-up zeigt, ist die Österreicherin auf dem zweiten Bild komplett ungeschminkt. Auf Selfie Nummer eins präsentiert sie sich außerdem mit gestylten Haaren und freizügigem Spitzentop, das ein tiefes Dekolleté offenbart. Mit ihrem verführerischen Blick raubt Melissa den männlichen Fans schier den Atem.



Doch auch mit dem zweiten Foto, das die Blondine ganz natürlich zeigt, kann sie punkten. Hier lächelt sie ganz entspannt in die Kamera und wickelt ihre Haare spielerisch um die Finger. Ganz ohne Make-up, gestylten Haaren oder Schmuck überzeugt Melissa auf der Aufnahme mit ihrer tollen Ausstrahlung.

Melissa Naschenweng wird von Fans mit Komplimenten überhäuft

So viel Natürlichkeit kommt auch bei den Followern super an. Neben Melissas Beitrag finden sich etliche begeisterte Kommentare wie „Du bist eine Naturschönheit“, „Süße Bilder, Melissa… Auch ohne Make-up der Wahnsinn“ und „Egal ob mit oder ohne… Du bist eine mega hübsche Frau“. Die Fans sind sich also absolut einig: Die Schlagersängerin sieht einfach immer bezaubernd aus, ob sie nun geschminkt und gestylt ist oder nicht.



Auch ihr letzter Post, in dem sich die „I steh auf Bergbauernbuam“-Interpretin im Dirndl zeigte, kam super bei den Usern an. „Die Dirndlsaison ist eröffnet“, schrieb Melissa neben der Aufnahme, in der sie ein blaues Dirndl vor einer wunderschönen Bergkulisse trug. „Einfach nur wow, das steht dir wirklich sehr gut“, schwärmte ein Follower über Melissas schickes Outfit. Ein weiterer schloss sich dem Lob an und erlaubte sich einen kleinen Wortwitz: „Du bist das fescheste Dirndl im wunderschönen Dirndl, liebe Melissa!“ Im österreichischen Sprachgebrauch bezeichnet der Ausdruck nämlich neben dem traditionellen Trachtenkleid eine junge Frau. Ein Kompliment, über das sich die gebürtige Villacherin sicher sehr gefreut hat!