Bitchfight beim Bachelor: „Halt deine dumme Fresse“

Von: Sarah Wolzen

Der Kampf um das Herz von Bachelor David Jackson ist eröffnet. In der Ladys-Villa kommt es schon zum ersten Zickenkrieg zwischen den Kandidatinnen.

Mexiko – Woche 2 und schon fliegen die Fetzen in der Bachelor-Villa. Während ihre Konkurrentinnen die letzte Nacht der Rosen Revue passieren lassen und spekulieren, wer in der neuen Woche das erste Einzeldate bekommt, teilt Giovanna so richtig gegen die anderen Bachelor-Kandidatinnen aus.

Lagerkoller in Woche 2? Bachelor-Kandidatin Giovanna ätzt gegen ihre Konkurrentinnen

Jede will Bachelor David Jackson für sich gewinnen. Und so wird, ähnlich wie im Profisport, jedes Gespräch, und jede Entscheidung in der Villa bis ins Detail analysiert. Mit wem führt er Einzelgespräche, wer bekommt ein Date, bei wem hat es eventuell schon gefunkt? Und natürlich wird auch hier und da gestichelt und abgelästert.

Doch genau dieses Verhalten scheint Giovanna richtig auf die Nerven zu gehen. Während die anderen Bachelor-Kandidatinnen ihre Analyse in der Villa fortführen, teilt sie so richtig aus. „Ich find die alle so scheiße. Ich kann nicht zuhören, ehrlich nicht“, schimpft die 27-Jährige.

„Ich fühle mich unwohl hier“, vertraut sich Giovanna Lisa an. „Mit was denn?“, fragt sie besorgt nach. „Mit den Menschen hier“, so die ehrliche Antwort. Dass in der Bachelor-Villa schon jetzt gelästert wird, gefällt Giovanna gar nicht. „Ich lag auf der Matratze und dann muss ich da zuhören, wer denn als erste mit ihm gesprochen hat. Er hat nur eine mitgenommen, die da stand“, äfft sie eine der anderen Kandidatinnen nach. „Halt doch einfach deine dumme Fresse, wirklich“, so die 27-Jährige stinksauer.

Der Kampf um das Herz von Bachelor David Jackson ist eröffnet. In der Ladys-Villa kommt es schon zum ersten Zickenkrieg zwischen den Kandidatinnen. (Fotomontage) © Screenshot RTL/Bachelor 2023 - Folge 2

Ob der Streit in der Bachelor-Villa eskaliert und ob Giovanna eine zweite Rose von David Jackson bekommt, sehen Fans am Mittwoch um 20:15 Uhr bei RTL. Apropos Bachelor: Seit Mittwochabend (1. März) sucht der neue Bachelor David Jackson (32) auf RTL nach der großen Liebe. Bei einer Kandidatin ist er aber schnell unten durch. Danielle verlässt die Show freiwillig. Verwendete Quellen: RTL/Der Bachelor