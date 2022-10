Bittere Klatsche für Ralph Siegel: Vorstellungen von „N‘ bisschen Frieden“ abgesagt

Das von Ralph Siegel komponierte Musical n-bisschen-Frieden feierte erst vor kurzem Premiere. Jetzt wurden die geplanten Vorstellungen bereits wieder gecancelt. (Fotomontage) © IMAGO/Reichwein

Das von Ralph Siegel komponierte Musical „N bisschen Frieden“ feierte erst vor kurzem Premiere. Jetzt wurden die geplanten Vorstellungen bereits wieder gecancelt.

Duisburg – Eigentlich sollte es der nächste große Erfolg für Eurovision-Zar Ralph Siegel (77) werden: Der Liedtexter und Plattenproduzent feierte erst vor kurzem die Premiere des von ihm komponierten Musicals „N bisschen Frieden“. Der Titel des in Duisburg uraufgeführten Musiktheaterstückes nimmt Bezug auf Siegels Megahit „Ein bisschen Frieden“, mit dem Schlagersängerin Nicole (58) im Jahr 1982 den „Eurovision Song Contest“ — damals noch als „Grand Prix“ bekannt — erstmals für Deutschland gewinnen konnte. Jetzt mussten die Verantwortlichen der Musical-Produktion jedoch alle verbliebenden Vorstellungen für Oktober und November bereits wieder canceln.

Für Ralph Siegel dürfte die Absage eine bittere Enttäuschung sein. Denn wie unter anderem die „Schlagerprofis“ berichten, wurde „n bisschen Frieden“ nicht etwa aufgrund von Corona-Erkrankungen des Ensembles oder Problemen bei der Produktion aus dem Programm genommen. Laut Aussage des Duisburger Theater-Chefs liegt der Kartenverkauf für das Stück stattdessen „in einem Bereich, der einen wirtschaftlich sinnvollen Theaterbetrieb nicht erlaubt.“ Eine fiese Klatsche für alle Mitwirkenden!

Im Dezember will das Theater Duisburg es noch einmal mit „n bisschen Frieden“ probieren

Doch warum ist das Interesse an „n bisschen Frieden“ so gering? Ein Grund für die schleppenden Ticketverkäufe könnte der zeitweise Ausstieg von Cast-Mitglied Heinz Hoenig (71) sein. Der Schauspieler sollte eigentlich eine Rolle in dem Musical übernehmen, pausiert jedoch derzeit, um sich um sein neugeborenes Kind zu kümmern. In einigen Wochen will Hoenig jedoch wieder einsteigen — möglicherweise könnte das einige Musicalbegeisterte dazu ermuntern, sich eine Karte für „n bisschen Frieden“ zu besorgen.

Ab dem 16. Dezember will das Theater Duisburg es offenbar noch einmal mit dem Stück von Ralph Siegel versuchen. In der Zwischenzeit, so berichten die „Schlagerprofis“ weiter, wollen alle Beteiligten „neue Kräfte sammeln“. 15 Vorstellungen soll es dann geben, bei denen die bereits gekauften Tickets ihre Gültigkeit behalten.