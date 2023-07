Bittere Pleite: Keine Emmy-Nominierung für Meghan Markle und Prinz Harry

Von: Susanne Kröber

Prinz Harry und Meghan Markle müssen eine schwere Schlappe hinnehmen – ihre heiß gehandelte Netflix-Doku „Harry & Meghan“ wird beim wichtigsten Fernsehpreis der Welt leer ausgehen.

Montecito – Es läuft aktuell einfach nicht rund für Meghan Markle (41) und Prinz Harry (38). Sinkende Beliebtheitswerte, der gescheiterte Spotify-Deal, mangelnde Ideen für neue Netflix-Projekte – da wäre ein Emmy-Award für ihre Doku „Harry & Meghan“ Balsam für die Seele der Sussexes gewesen, ganz zu schweigen vom dringend benötigten beruflichen Aufwind. Doch diese Hoffnungen müssen Meghan und Harry jetzt begraben, denn ihr Sechsteiler wurde nicht mal für den Fernsehpreis nominiert.

Pleite für Meghan und Harry – ihre Netflix-Doku ist nicht für einen Emmy nominiert worden

Am 18. September 2023 finden die Emmy Awards statt, aber während sich Erfolgsserien wie „Succession“ mit 27 Nomninierungen, „The Last of Us“ (24 Nominierungen), „The White Lotus“ (23 Nominierungen) und „Ted Lasso“ berechtigte Hoffnungen auf eine Auszeichnung machen dürfen, schauen Prinz Harry und Meghan Markle in die Röhre. Die Emmys gelten als weltweit wichtigster TV-Preis, die goldene Trophäe hätten sich die Sussexes garantiert gerne ins Wohnzimmer der heimischen Villa in Montecito gestellt.

Experten hatten der Netflix-Doku „Harry & Meghan“ gute Chancen auf eine Emmy-Nominierung eingeräumt, doch berücksichtigt wurde Meghans und Harrys Abrechnung mit der britischen Königsfamilie am Ende nicht. Kleiner Trost: Bei den HCA TV Awards (Hollywood Critics Association) kann der Streaming-Erfolg eine Nominierung in der Kategorie „Best Streaming Nonfiction Series“ verbuchen.

HCA TV Awards - die Nominierungen in der Kategorie „Best Streaming Nonfiction Series“ Harry & Meghan

Ein Planet vor unserer Zeit, Staffel 2

Urlaub wider Willen mit Eugene Levy

Rainn Wilson and the Geography of Bliss

Rennervations

The 1619 Project

Harry und Meghan: Vielleicht klappt es dafür mit einer Auszeichnung bei den HCT TV Awards

Eine Jury wählt die Gewinner der HCT TV Awards zwischen dem 18. und 25. Juli, wann die Preisverleihung stattfindet ist noch nicht bekannt. Über die Nicht-Beachtung bei den weitaus prestigeträchtigeren Emmys kann die Nominierung Prinz Harry und Meghan Markle aber vermutlich nicht hinwegtrösten.

Das hatten sie sich anders vorgestellt – Meghans und Harrys Netflix-Doku hat keine Chancen auf einen Emmy. (Fotomontage) © picture alliance/Andrew Matthews/PA Wire/dpa/Netflix/Courtesy Of Prince Harry

Abhilfe schaffen könnte da nur ein neues Projekt, doch sowohl bei Netflix als auch bei Spotify sei man „von der mangelnden Produktivität der Sussexes enttäuscht“, zitiert das Wall Street Journal einen Insider. Vielleicht ist ja es an der Zeit, dass die ehemalige „Suits“-Darstellerin wieder als Schauspielerin vor die Kamera tritt, wie New Idea berichtet, will Kevin Costner Meghan Markle für eine „Bodyguard“-Fortsetzung verpflichten. Eine Oscar-Nominierung wäre doch auch ein schönes Ziel ... Verwendete Quellen: hollywoodcriticsassociation.com, newidea.com.au, edition.cnn.com, wsj.com