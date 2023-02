Tränendrama beim Auszug bei Peter: Iris Klein und Daniela Katzenberger weinen bitterlich

Von: Jonas Erbas

Teilen

Das große Drama bei den Kleins neigt sich dem Ende: Inzwischen ist Iris Klein aus der Finca, in welcher Peter künftig alleine wohnt, ausgezogen – ein Moment, der ihr und Tochter Daniela Katzenberger sichtlich nahe ging.

Mallorca – Iris Klein (55) stellt in diesen Tagen ihre Stärke unter Beweis: Ihre seit 17 Jahren andauernde Ehe mit Peter (55) ist nach dessen angeblicher Dschungelcamp-Affäre mit Yvonne Woelke (41) am Ende. Nun muss die 55-Jährige ohne ihren entfremdeten Ehemann auskommen, der künftig allein in der gemeinsamen Finca auf Mallorca wohnen bleibt. Ihr Auszug wurde zu einer vorerst letzten Belastungsprobe – auch für Tochter Daniela Katzenberger (36)!

Schwerer Auszug für Iris Klein – emotionale Momente an der Seite von Daniela Katzenberger

Zwischen Iris und Peter Klein ist es wohl ein für alle Mal aus: Was genau sich zwischen dem angeblich untreuen Ehemann und dessen Hotel-Flirt Yvonne abgespielt hat, ist noch immer im Dunkeln. Doch: Peter hat der Begleiterin von Dschungelkönigin Djamila (55) inzwischen seine Liebe gestanden und sich mit recht eindeutigen WhatsApp-Nachrichten selbst belastet. Für seine langjährige Liebe Iris ist damit das Maß längst voll: Sie will sich scheiden lassen und zog am Donnerstag (16. Februar) endgültig aus der gemeinsamen Bleibe aus.

Alles aus bei den Kleins: Iris Klein verließ am Donnerstag (16. Februar) die Finca auf Mallorca, welche sie einst mit (Noch-)Ehemann Peter bewohnte – ein emotionaler Moment für die 55-Jährige und Tochter Daniela Katzenberger, die ihrer Mama half (Fotomontage) © Screenshot/Instagram/Iris Klein/Daniela Katzenberger

„Ich war hier unendlich glücklich“, zeigte sich Iris Klein bei Instagram wehmütig, während sie ihre letzten Habseligkeiten aus der Finca räumte. Auch hier konnte sich die 55-Jährige auf ihre Tochter Daniela Katzenberger verlassen, die fleißig mitanpackte, während Peter laut RTL-Informationen das Geschehen aus der Ferne beobachtet haben soll. Für Mutter und Tochter war der Auszug keineswegs einfach: Fotos, die RTL veröffentlichte, beweisen deutlich, wie nah den beiden Frauen das Ehedrama geht: sowohl der 55-Jährigen als auch der sonst so gutgelaunten Katze kullern dicke Tränen über das Gesicht – absolut verständlich!

Iris Klein nach Affären-Eklat in neuer Bleibe – nach Dschungelcamp-Drama muss sie „stark sein“

Immerhin hat Iris Klein offenbar sofort ein neues Heim gefunden. In der Ferne kann sie von dort aus sogar das Meer sehen, hat direkt vor ihrem Fenster üppiges Grün – ein schwacher Trost in einer Zeit, die für die Katzenberger-Mama ganz und gar nicht einfach ist. „Stark sein“ sei derzeit ihre „einzige Option“, zeigte sie sich einen Tag nach ihrem Auszug nachdenklich in ihrer Instagram-Story.

Ob Iris Klein diese Fotos kennt? Peters Vertraute Yvonne Woelke in Halterlosen und High Heels Fotostrecke ansehen

Diejenige, der sie das Drama mitzuverdanken haben soll, sorgt derzeit indes an anderer Stelle für Schlagzeilen: Yvonne Woelke soll nun auch Beziehung von Patricia Blanco zerstört haben. Verwendete Quellen: rtl.de, instagram.com/iris_klein_mama_, instagram.com/danielakatzenberger