„Bleibst der König unserer Herzen“: Bernhard Brink findet rührende Worte zu Jürgen Drews Abschied

Rührende Worte zu Jürgen Drews Abschied: Bernhard Brink verriet, dass der Sänger der „König der Herzen“ bleiben wird. Die Stars verbindet eine 46-jährige Freundschaft. (Fotomontage) © IMAGO / Bildagentur Monn & IMAGO / Tinkeres

Rührende Worte zu Jürgen Drews Abschied: Bernhard Brink verriet, dass der Schlagersänger der „König der Herzen“ bleiben wird. Die beiden verbindet eine 46-jährige Freundschaft.

Berlin – Sie verbindet eine jahrelange Freundschaft: Bernhard Brink (70) und Jürgen Drews (77) sind seit 46 Jahren gut miteinander befreundet und starteten ihre Schlagerkarrieren in den siebziger Jahren. Nachdem Drews am Samstag (9. Juli) in der ARD seinen Abschied angekündigt hatte, fand sein Freund jetzt rührende Worte zu dessen Rücktritt.



In einem Interview mit der „Bild“-Zeitung sprach Brink darüber, wie er seinen Kumpel und Kollegen in den 70er-Jahren kennengelernt hatte und verkündete zudem rührende Worte zu dem Abschied von Drews. Bernhard erinnerte sich: „Unsere erste Begegnung hatten wir 1976 in einem Berliner Musikverlag. Er war 31, ich 24. Jürgen hatte gerade seinen ersten Hit – ‚Ein Bett im Kornfeld‘.“ Ihre unvergessliche Zeit in den Siebzigern sei für ihn dabei etwas ganz Besonderes gewesen. „Wir haben dann beide in den Siebzigern Karriere gemacht, waren Stammgäste in der ‚ZDF-Hitparade‘ mit Dieter Thomas Heck. Es war eine geile Zeit, die so nie wieder kommen wird!“, schwärmte der „Du und Ich“-Hitmacher.

Bernhard Brink und Jürgen Drews während der ARD - Unterhaltungsshow Immer wieder Sonntags am 22.08.2021 im Europapark Rust. © IMAGO / STAR-MEDIA

Der gute Freund des Ballermann-Stars fügte hinzu, dass der Abschied seines Kollegen als der „König von Mallorca“ zwar traurig sei, der Sänger jedoch auf ewig einen Platz in den Herzen seiner Fans haben würde. „Dass Jürgen jetzt aufhört und als ‚König von Mallorca‘ abdankt, finde ich traurig. Aber eines weiß ich: Jürgen, du bleibst immer unser König der Herzen!“, verriet Brink. Sein Nachfolger als „König von Mallorca“ soll auf Wunsch von Jürgen Schlagerstar Mickie Krause (52) werden.