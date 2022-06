Blick hinter DSDS-Kulissen und Matterhorn-Besteigung: Zweiter Teil von Beatrice-Egli-Doku endlich verfügbar

Endlich: Nun ist die zweite Folge von der Beatrice-Egli-Doku verfügbar. Darin geht es um das private Leben und den Anfang ihrer Schlagerkarriere. (Fotomontage) © Instagram/Beatrice Egli

Endlich: Nun ist die zweite Folge von der Beatrice-Egli-Doku verfügbar. Darin geht es um das private Leben und den Anfang ihrer Schlagerkarriere.

Bei Schlagersängerin Beatrice Egli (33) gibt es schon wieder etwas Neues: Die 33-Jährige veröffentlichte nun den zweiten Teil der Beatrice-Egli-Doku. Der erste Teil der Dokumentation „Beatrice Egli Unlimited“ ging bereits am 01. Juni online. In dem 43-minütigen Film werden die Anfänge von Eglis Karriere beleuchtet und es gibt auch einige private Aufnahmen aus der Kindheit der Schlagersängerin. Im zweiten Teil sind weitere Meilensteine in ihrem Leben zu sehen.

Die Veröffentlichung des zweiten Teiles der Doku kündigte Beatrice Egli auf Instagram an. Dazu schreibt die Sängerin: „Jetzt ist auch der zweite Teil der Dokumentation ‚Beatrice Egli Unlimited‘ bei OnePlus zu sehen! In diesem Teil nehme ich euch mit in meine Schauspielschulzeit, erzähle euch von meinen Erfahrungen als Castingshow-Teilnehmerin und besteige mit euch das Matterhorn! Ich hoffe sehr, dass euch die Einblicke hinter die Kulissen gefallen haben und freue mich über eure Kommentare!“.

Doku über Beatrice Egli: Die Reaktionen der Fans sind sehr positiv

Unter dem Post auf Instagram kommentieren einige Fans, wie sehr sie sich über diese Doku und die Einblicke freuen. So schreibt jemand: „Es war so schön Deine Kinderbilder zu sehen und auch den DSDS-Rückblick habe ich nochmal richtig genossen. Bei dem Part mit der Matterhornbesteigung hat mich Deine Emotion total gerührt und mitgenommen. Ich bin wahnsinnig glücklich, dass Du so tolle Freunde hast, die Dich zu Deiner Auszeit nach Australien mitgenommen haben und Du den Weg zurück auf die Bühne gefunden hast.“ Und ein anderer Fan kommentiert: „Das waren wirklich sehr interessante Einblicke in Dein Leben und was bisher alles so geschehen ist.“. Eine Dokumentation voller privater Einblicke für echte Beatrice Egli-Fans.