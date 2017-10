Konzertauftritt der Spider Murphy Gang: Blick hinter die Kulissen

Die Spider Murphy Gang feiert ihr 40-jährigen Bühnenjubiläum mit zwei Konzerten in der Olympiahalle. Unser Reporter darf dabei hinter die Kulissen schauen.

München - Wenn Sie an diesem Montag jemanden treffen, der heiser ist, dann liegt das nicht am Sauwetter. Nein, dann war ihr Gegenüber wohl einer der über 22.000 Fans, die am Wochenende in der Olympia­halle die Spider-Murphy-Gang lautstark ­feierten. Keine Frage: Zum 40. Bandjubiläum ließen es die Buam rund um Sänger Günther Sigl (70) und ­Saiten-Ass Barny Murphy (63) am Samstag und Sonntag so richtig knallen. Wir ­haben natürlich eine ausführliche Konzertkritik der Mega-Party für Sie. Aber das ist nicht ­alles: Wollten Sie nicht schon immer mal wissen, was bei so einem riesigem Konzert hinter der Bühne abläuft? Was macht ­Bayerns Lieblingsband so vor dem Auftritt? Unser Redakteur Armin Geier durfte die Buam vom Soundcheck bis zum Konzertende ständig begleiten - als unnützes Bandmitglied sozusagen. Und er durfte Fotos machen, so nebenbei. Also, kommen Sie mit in die geheime Welt der Spider-Murphy-Gang.

40 Jahre Spider Murphy Gang: Wie gut, dass es die Rosi gibt!

16:04 Uhr: Garderobe: Barny packt seinen Koffer aus

„So - jetzt hänge ich mal alles auf“, sagt Barny zu sich selbst. Vorsichtig packt er seine Klamotten aus. „Den roten Anzug habe ich mir übrigens extra schneidern lassen“, erklärt der Gitarrist. „Und wie man sieht, habe ich auch die richtigen Turnschuhe dazu.“ Gleich nebenan liegt übrigens die Garderobe von Kumpel Günther. Jeder Musiker hat sein eigenes Rückzugsgebiet. Rund 20 Quadratmeter. Mit Ledercouch, Tisch und Spiegel.

16:12 Uhr: Pianist Ludwig Seuss schaut sich um

Überall liegen Gitarrenkoffer, Kabel, Soundboxen. Spider-Pianist Ludwig Seuss ist gerade in der Halle angekommen, inspiziert den Weg zur Bühne. „Ich hoffe, dass mit dem Sound alles gut läuft. Das ist bei so einem Konzert das Wichtigste“, sagt er. Noch weiß er nicht, dass alles astrein wird – und er in knapp fünf Stunden bei seinem Solo im Song Schickeria so grandios in die Tasten haut, dass die Halle völlig ausflippt.

16:28 Uhr: Es brutzelt in der Küche in den Katakomben

Hinter der Bühne beginnen die langen Gänge unterhalb der Olympiahalle. Unter anderem mit der Küche. Hier wird alleinig für die Musiker, das Team und die Techniker gekocht. Heute gibt es mehrere Salate und als Hauptgang entweder Schweinsbraten mit Knödel oder Nudeln mit Lachs. Jeder kann kommen, wenn er eben Hunger hat. Auch Getränke gibt es hier. Und Ingwer sowie Honig liegen für die Sänger bereit - der Stimme wegen.

Vollgas-Zeit: So gelang der Spider Murphy Gang der Durchbruch

16:58 Uhr: Videodreh auf der Bühne

Da das Konzert an ­Silvester auf ServusTV gesendet wird, muss die Band noch schnell einen sogenannten Teaser drehen. „Wir bringen Euch für Silvester in Stimmung“, ruft Günther in die Kamera. Dann schreit die Band: „Eure Spider-Murphy-Gang.“ Der Manager ist nicht zufrieden: „Das war ja zum Einschlafen. Bitte nochmal.“ Die Band lacht. „Der Text ist zu kompliziert“, scherzt Günther. „I hob den scho wieder vergessen.“ Nach fünf Minuten ist alles im Kasten.

+ Das Fernsehen ist auch da: Ein Team von ServusTV filmt den Auftritt in der Olympiahalle. © fkn

17:20 Uhr: Nochmal Soundcheck

Barny checkt nochmal den Sound auf der Bühne. Langsam macht sich Nervosität breit. „Der Monitor ist viel zu leise“, ruft er. Dann zieht er an seiner Zigarette. Auf seiner Seite der Bühne steht auf einer Box extra ein Aschenbecher, daneben eine Flasche Wasser. „Wenn ich angespannt bin, qualm’ ich zu viel“, gibt Barny zu. Plötzlich ruft er in Richtung Team. „Kann jemand dafür sorgen, dass meine Frau nachher in die Halle reinkommt? Die hat keine Karten.“

17:35 Uhr: Schnelles Essen in den Katakomben

Günther will noch schnell eine Kleinigkeit essen. Er entscheidet sich für die Nudeln mit Lachs. Zeitgleich wird oben das Catering für die VIPs aufgebaut. „Da isst dann die Schickeria“, sagt der Spider augenzwinkernd. Man merkt: Er ist lieber mitten in seinem Team, bei den Technikern, den Bandkollegen. Jemand schlägt ihm auf die Schulter, fragt: „Schon nervös?“ Die Antwort ist ein kurzes Augenrollen und dann ein „Eh klar“.

+ Stärkung vor dem Konzert: Sänger Günther Sigl (l.) gönnt sich noch ein schnelles Mahl. © fkn

18:50 Uhr: Barny wärmt sich die Finger auf

Nicht einmal mehr zwei Stunden bis zum großen Auftritt. Barny wärmt sich schon ein bisserl die Finger auf, spielt in seiner Garderobe ein paar Läufe. „Das war cool gerade“, lobt ihn Brings-Gitarrist Harry Alfter. „Hast du geübt?“, scherzt der Kölner. „Logisch“, entgegnet Barny. „Für so einen Auftritt will ich ja perfekt in Schuss sein.“ Von nebenan schreit Günther rüber: „Hey, das ist meine Gitarre - mach sie nicht kaputt, Barny.“ Alle lachen.

20:02 Uhr: Das Konzert geht endlich los

„Jungs, pack ma’s“, ruft Spider-Manager Jürgen Thürnau. Alle klatschen sich ab. „Jetzt geben wir Vollgas“, sagt jemand. „Sowieso“, so die Antwort. Schlagzeuger Andreas Keller trommelt mit seinen Sticks gegen das Geländer der Treppe. Dann maschieren alle auf die Bühne hoch. Das Publikum tobt. „Das fängt gut an“, schreit Günther nochmal der Band zu. Die Nervosität ist in diesem Moment weg, wird er nachher erzählen.

20:12 Uhr: Die Filmaufnahmen laufen

Die Kamera rast immer wieder über die Zuschauer hinweg. Direkt neben der Bühne hat ServusTV einen riesigen Kran aufgebaut. Auf einem kleinen Monitor sieht man, was gerade aufgezeichnet wird. ­Direkt daneben stehen auch Claudia ­Koreck und Stefan Zauner. Sie verfolgen das Konzert ihrer Freunde am Bühnenrand mit Begeisterung. „Das ist doch der Wahnsinn“, schreit Claudia und beginnt wieder zu tanzen.

21:33 Uhr: Pause - und Günther übt weiter

Jetzt ist Pause. Und während die Fans sich Getränke holen oder draußen schnell frische Luft schnappen, ist Günther sofort in seine Garderobe geeilt. „Jetzt geh ich nochmal den Ablauf nach der Pause durch“, erklärt er. Welcher Gast und welches Lied wann kommt. Nebenbei luscht er Halspastillen. „Ich muss auf meine Stimme aufpassen. Deswegen will ich jetzt gar ned reden.“ Gut zehn Minuten studiert er in Stille.

Spider Murphy Gang: „Wir machen das, bis wir nicht mehr können“

21:39 Uhr: Zwangsentspannung in der Umkleide

Immer wieder trommelt Schlagzeuger Andreas Keller auf die Tischplatte im Umkleideraum. Er gibt ehrlich zu: „Pausen sind nicht mein Ding bei Konzerten. Weil Du bist ja eigentlich unter Dauerstrom, willst weitermachen.“ Mit dem Sound ist er bisher zufrieden - und auch mit dem Publikum. „Wie die mitgehen, ist einfach großartig. Das sind natürlich die Momente, für die Du Musiker bist.“ Und dann trommelt er wieder.

22:28 Uhr: Und alle tanzen vor Begeisterung

Was macht ein Günther Sigl, wenn die Band Brings gerade die Halle rockt? Rechts sehen Sie es: Er tanzt mit seiner lieben Doris direkt neben der Bühne zu den Liedern der Kölner. „Die Buam sind doch großartig, oder?“, ruft er uns zu. „Diese Freundschaft mit denen macht einfach Spaß, und ich freue mich ­riesig, dass das Publikum die so begeistert empfangen hat.“ Und dann tanzt er wieder los…

23:34 Uhr: Der Abgang mit Erleichterung

Das ist es rechts: Das erste Bild direkt nach dem Verlassen der Bühne. Günther und Spider-Manager Jürgen Thürnau strecken begeistert den Daumen hoch. „Das war einfach gigantisch“, schwärmen beide. Und man merkt ihnen an: Jetzt ist die Angst vor einem technischen Aussetzter oder ähnlichen Problemen völlig verschwunden. Jetzt ein Bier? „Nein, geht nicht, wir sind doch morgen wieder dran. „Aber jetzt wissen wir, dass es geht.“

23:45 Uhr: Willy Astor gratuliert seinem Freund

Willy Astor grinst übers ganze Gesicht: „Was war denn heute bei dir los?“, frotzelt er Günther an. Der stutzt kurz. „War bloß Spass“, löst Willy die Situation auf. „ Ihr wart echt super!“ Dann umarmt er seinen Freund. Beide schwärmen draufhin fünf Minuten vom Publikum in der Halle: „Wahnsinn - wie die mitgegangen sind.“ Günther lacht: „Ja, aber jetzt bin ich müde. Heute Nacht werde ich jedenfalls sehr gut schlafen.“