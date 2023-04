Blond statt Rot: „Let‘s Dance“-Star Oana Nechiti ist nicht wiederzuerkennen

Alles neu macht der Frühling, dachte sich scheinbar Ex-„Let‘s Dance“ Profitänzerin Oana Nechiti. Kurzerhand änderte sie ihren Look und stieg auf eine hellblonde Mähne um.

Die kupferrote Haarpracht war das Markenzeichen der Ex-„Let‘s Dance“-Profitänzerin Oana Nechiti (35), die zuletzt mit ihrem Podcast „Tanz oder gar nicht“ für Aufmerksamkeit sorgte. Nun hat sie sich entschieden, auch mal etwas anderes auszuprobieren und die Haare platinblond gefärbt. Den neuen Look hat die 35-Jährige auf Instagram präsentiert.

Dass sie ihren Typ nun völlig verändert hat, ist nicht von der Hand zu weisen. Warum sie sich dafür entschieden hat? Weil sie Spaß haben möchte! Das zumindest erklärt die Tänzerin augenzwinkernd unter ihrem Post. „Blondes have more fun, haben sie gesagt“, schreibt sie, „Dieser Frühling steht für Spaß, Neuerfindung und einfach machen.“

Oana Nechitis Fans sind nach Haar-Transformation geteilter Meinung

An Veränderungen gewöhnen sich Menschen oft nicht so gern. Entsprechend geteilter Meinung zeigen sich auch Oanas Follower in den Kommentaren. Während sich manch einer sicher ist, sie könnte „auch alles tragen“, haben viele andere etwas auszusetzen. Und mit ihrer Meinung halten die Kritiker auch nicht hinter dem Berg.

Was für eine Verwandlung: „Let‘s Dance“-Star Oana Nechiti hat sich ihre roten Haare blond gefärbt. © Screenshot/Instagram/oana_nechiti; IMAGO/Future Image (Fotomontage)

„Sorry, aber dein Kupferton sieht 1000-mal besser aus“, „Ich finde, es steht dir nicht, Hauptsache dir gefällt es“ oder „Das sieht nicht mal so schön aus, Kupfer stand dir viel besser“ heißt es da. Auf die Frage, ob sie keine Angst habe, ihr Haar durch die Behandlung zu schädigen, hat Oana Nechiti prompt eine Antwort: „Dafür ist das Leben zu kurz!“