Enthüllungsbuch: Wird Meghan Markles Ex-Mann sie nun völlig bloßstellen?

Von: Annemarie Göbbel

Von rücksichtslosem Ehrgeiz angetrieben, soll Meghan Markle, Gerüchten zufolge, ihre erste Ehe mit Trevor Engelson als Sprungbrett für ihre Karriere ausgenutzt haben. Seine Memoiren könnten das bestätigen.

Montecito – „Drum prüfe, wer sich ewig bindet“, rät Friedrich Schiller in „Das Lied von der Glocke“. Das könnte nun auch für Meghan Markle (42), die vor Prinz Harry (39) in erster Ehe mit Filmproduzent Trevor Engelson (46) verheiratet war, bittere Wahrheit werden. Ob und inwiefern ihr Ex ihr Probleme bereiten kann, weiß derzeit zwar nur sie selbst, doch geredet wird viel.

„Er ist ein guter Kerl, aber er war am Boden zerstört, als Meghan die Scheidung verlangte.“

Das Paar heiratete 2011 und ließ sich zwei Jahre später scheiden, nachdem es vor der Hochzeit etwa sechs Jahre lang zusammen gewesen war. Seit der Scheidung haben beide neue Partner geheiratet. Meghan feierte 2018 mit Prinz Harry Hochzeit. Trevor, CEO der Produktionsfirma Underground, ist seit 2019 mit der Bankierstochter und Ernährungswissenschaftlerin Tracey Kurland (37) verheiratet. Heute sei er wieder glücklich, doch offenbar war seine Scheidung von Meghan ein Schlag ins Gesicht.

Ein Freund Engelsons sagte laut dailymail.co.uk, dass es für Trevor lange schwierig war: „Er ist ein guter Kerl, aber er war am Boden zerstört, als Meghan die Scheidung verlangte.“ Wie der Mirror berichtet, gibt es Gerüchte, dass Meghan Markles Ex-Mann nun eine Abhandlung über ihre kurzlebige Ehe schreiben könnte. Im Woman‘s Day-Magazin werde sogar angedeutet, dass Agenten Trevor „große Deals“ und Geld geboten hätten, wenn er auspacke. Es sei an der Zeit, dass Trevor über seine Beziehung zu Meghan spreche, heißt es dort.

Offenbar soll Trevor Engelson sogar Geld geboten worden sein, um über Herzogin Meghan auszupacken

Sechs Punkte werden sogar schon, auf wohlgemerkt unbekannter Grundlage, spekulativ erörtert. Trevor könnte das Gerücht einordnen, Meghan habe ihn mit der Scheidung „überrumpelt“ und ihren Ehe- und Verlobungsringe per Post zurückgeschickt. Weiter könnte er klären, ob das Ende der Ehe wirklich Meghans Umzug nach Kanada wegen des Seriendrehs zu „Suits“ war, wobei die Herzogin von Sussex sich 2013 auf „unüberbrückbare Differenzen“ berief.

Meghan Markles erster Ehemann, Trevor Engelson, soll zu seinen Memoiren genötigt werden. Ob ein solches Werk der Herzogin schaden könnte, weiß derzeit nur sie selbst (Fotomontage). © Evan Agostini/dpa & Kathy Hutchins/dpa

Meghan sei „rücksichtslos“ vorgegangen, sodass Trevor sich „ausgenutzt“ gefühlt habe, wird weiteren Quellen zugeordnet. Bei ihrer Hochzeit auf Jamaika im Jahr 2011 soll es Marihuana als Willkommensgeschenk gegeben haben. Solche Gerüchte sind mit besonderer Vorsicht zu genießen, denn Meghan wurde noch nie mit Drogen in Verbindung gebracht.

Engelson könnte allerdings Licht in Meghans Familiendunkel bringen. Er wisse sicher mehr, als es der Zweifach-Mama lieb sei. Zuletzt heißt es, dass Meghan ihre Rolle in „Suits“ ohne Trevor nicht bekommen hätte, der sie Berichten zufolge zuvor für seinen Film „Remember Me“ (2010) besetzt hatte. Mit wilden Gerüchten über ihre aktuelle Ehe kennt sich die Herzogin von Sussex derzeit ja bestens aus. Verwendete Quellen: dailymail.co.uk, mirror.co.uk