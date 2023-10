Im „ZDF-Fernsehgarten“: Olivia Jones vergleicht Ochsenknechts mit den Wollyns – vor Jimi Blue

Olivia Jones und Jimi Blue Ochsenknecht waren zu Gast bei der „ZDF-Fernsehgarten“-Tour. Dabei lästerte die Dragqueen ungeniert über Jimis Familie.

Hamburg — Heute Mittag (8. Oktober 2023) lief die letzte Ausgabe des „ZDF-Fernsehgarten“ in dieser Saison. Bei einer besonderen Tour stoppten Andrea Kiewel (58) und ihre Gäste in Hamburg und bescherten den Zuschauern noch ein paar letzte Sommergefühle. Auch Olivia Jones (53) und Jimi Blue Ochsenknecht (31) waren mit von der Partie. Doch der Dragstar erlaubte sich einen fiesen Kommentar über den Schauspieler und dessen Familie.

Olivia Jones vergleicht den Ochsenknecht-Klan mit TV-Familie Wollny

In der TV-Sendung drehte sich heute alles ums Kochen – und Moderatorin Andrea Kiewel ließ einige Promis zum Duell am Herd antreten. Das Problem: Olivia Jones, die als Jurorin fungieren sollte, kannte gar nicht alle anwesenden „VIPs“. „Du musst mir die Leute auch mal vorstellen“, beschwerte sich die Drag-Bekanntheit bei Kiwi. Ulla Kock am Brink (62) konnte Olivia Jones der Fernsehwelt zuordnen – und auch Schauspieler Jimi Blue Ochsenknecht war ihr ein Begriff. Allerdings hat die Hamburger Drag-Ikone eine ganz eigene Vorstellung von Jimi und seiner Familie.

„Den kenne ich. Die Ochsenknechts – das ist so die Glamour-Version von den Wollnys“, rief sie aus – und zwar direkt vor Jimi Blue, der gerade sein zubereitetes Gericht servierte. „Ich wusste gar nicht, dass die kochen können. Die kochen doch gar nicht, die haben doch Personal“, witzelte Olivia Jones und machte sich weiter darüber lustig, dass der Ochsenknecht-Klan ihrer Meinung nach eine „Luxus-Variante“ von Sylvia Wollny (58) und ihrer Großfamilie sei.

„ZDF-Fernsehgarten“ nicht live Eigentlich handelt es sich beim „ZDF-Fernsehgarten“ um eine Live-Sendung. Die Ausgabe aus Hamburg wurde aber aufgezeichnet. Tatsächlich befindet sich Andrea Kiewel derzeit ihrer Wahlheimat Tel Aviv. Dort ist sie unmittelbar vom Krieg betroffen. Hans Sigl übermittelt eine erschreckende Botschaft von „Kiwi“ aus dem Israel-Krieg.

Im „ZDF-Fernsehgarten“: Jimi Blue Ochsenknecht ignoriert Seitenhieb von Olivia Jones

Und Jimi? Der verkniff sich eine schlagfertige Antwort und ließ den Spott über sich ergehen. Der „Wilde Kerle“-Star lachte über den Wollny-Vergleich sogar. Auf die Frage, ob er denn überhaupt kochen könne, entgegnete er: „Probier erst mal.“ Doch die Gerichte der Promis schmeckten Olivia Jones tatsächlich ziemlich gut. Andrea Kiewel sorgte sich hingegen um die gute Stimmung und forderte von ihrem Gast: „Probier die Chips und hör auf zu Pöbeln.“

Die Fans finden den Kommentar der einstigen Dschungelcamp-Teilnehmerin zu Jimi Blue und den Ochsenknechts allerdings ziemlich lustig. Auf X (ehemals Twitter) zitieren viele Fans die Aussage und versehen sie mit einigen Lach-Emojis. Eine andere Aktion machte die Fernsehgarten-Zuschauer hingegen sauer: Für verlorene Spiele gab es Preise. Verwendete Quellen: ZDF-Fernsehgarten, X