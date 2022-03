„Wilde Partys in Hotelzimmern“: Blümchen beichtet ihre Jugendsünden

Teilen

Jasmin Wagner aka Blümchen erzählt von wilden Zeiten © IMAGO / teutopress /United Archives

Von wegen naiv und unschuldig: Tatsächlich hatte es Popstar Blümchen alias Jasmin Wagner faustdick hinter den Ohren!

Wer hätte das gedacht: Blümchen kann auch wild! In den 90er Jahren stieg die Sängerin alias Jasmin Wagner (41) mit Hits wie „Boomerang“ und „Herz an Herz“ zum deutschen Popsternchen auf. Dabei haftete ihr stets das Image des braven und unschuldigen Mädchens an. In einem Interview mit RTL enthüllt die Musikerin aber nun, dass sie in ihren Jugendjahren durchaus auch die Sau rausgelassen hat – fast schon wie ein echter Rockstar.

„In meiner jüngeren Schaffensphase kam das vor, dass wir wilde Partys in Hotelzimmern gefeiert haben und ein bisschen umgestellt haben im Hotel oder Sachen so verschlimmbessert, so dass hinterher eine ordentliche Reinigung gut war“, packt Jasmin Wagner aus. Ganz so ausschweifend scheinen die Feierlichkeiten dann aber doch nicht gewesen zu sein. So scherzt die Künstlerin: „Aber ich habe noch nie einen Fernseher aus dem Hotelzimmer geschmissen, das muss man mir zugute halten.“ Trotz ihrer wilden Jugendphase muss sich Jasmin also keine Sorgen machen, dass sie Hotel-Hausverbot bekommen hat.

Jasmin Wagner: 2019 kam das Blümchen-Comeback

Ihrem Ruf haben diese Party-Exzesse jedenfalls keinen Abbruch getan: Jasmin Wagner ist heute wie damals sehr beliebt bei ihren Fans und gilt weiter als „Good Girl“. 1995 schaffte die Künstlerin im zarten Alter von 15 Jahren als Blümchen den großen Durchbruch. Nach fünf Jahren gab sie bekannt, ihrem Alter Ego den Rücken zu kehren. „Nach fünf aufregenden, spannenden und wunderschönen Jahren ist es an der Zeit, neue Wege zu gehen. Wie jeder andere Mensch auch habe ich mich weiterentwickelt“, erklärte Jasmin in einem Statement.

Doch die Geduld der Fans wurde belohnt: 2019 veröffentlichte die Sängerin erstmals wieder unter ihrem Künstlernamen Musik. Im selben Jahr feierte sie ihr Bühnen-Comeback als Blümchen. Parallel dazu widmete sich Jasmin einer neuen Musikrichtung und brachte 2021 das Elektro-Schlager-Album „Von Herzen“ heraus – dieses Mal aber unter ihrem richtigen Namen. Es war die erste Studioplatte der Hamburgerin seit 15 Jahren und wurde von den Schlagerfans voller Begeisterung aufgenommen.