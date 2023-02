Durchsichtige Bluse und XL-Gürtel: Beatrice Egli bringt Fans im Valentinstagslook zum schmelzen

Beatrice Egli hat mal wieder ihren hervorragenden Sinn für Mode bewiesen. Die Schlagersängerin postete zum Valentinstag ein Outfit, das ihre Fans begeistert.

Schweiz – Jedes Jahr am 14. Februar dreht sich alles um die Liebe. Der Valentinstag ist eigentlich ein Fest für Paare, die bei romantischen Abendessen im Restaurant oder daheim ihre Beziehungen feiern. Schlagersängerin Beatrice Egli (34) nahm den Feiertag jetzt jedoch zum Anlass, sich bei ihrer loyalen Fangemeinde zu bedanken. In einem Video auf ihrem offiziellen Instagram-Account spricht die „Mein Herz“-Interpretin von der Liebe, die sie mit ihrer Anhängerschaft verbindet. Doch nicht nur ihre rührenden Worte, sondern vor allen Dingen das ausgefallene Outfit der Musikerin versetzen Beatrices Follower in Begeisterung.

„Heute ist Valentinstag, der Tag der Liebe“, beginnt Beatrice Egli im Clip, „Liebe ist so ein großer Begriff. Und ihr seid für mich große Liebe.“ Im Video meldet sich die einstige „DSDS“-Gewinnerin jedoch nicht nur mit einer Liebeserklärung an ihre Supporter zu Wort, sondern kündigt gleichzeitig auch eine besondere Überraschung an: Am 24. Februar wird Beatrice Egli ihre neue Single „Neuanfang“ veröffentlichen. Das wird Fanherzen höher schlagen lassen!

Beatrice Egli sorgt mit ihrem Instagram-Video für Fashion-Inspiration bei ihren Fans

In der Kommentarspalte des Beitrags ist schnell zu erkennen, dass die Liebe zwischen Beatrice Egli und ihren Fans auf Gegenseitigkeit beruht. Doch insbesondere ein Detail aus dem Video scheint bei ihren Followern besonders gut angekommen zu sein: Das Outfit der Schlagerprinzessin, bestehend aus einem transparenten Longsleeve-Shirt mit Sternprint, gepaart mit einem schwarzen XL-Gürtel, sorgt bei Social-Media-Nutzern für Entzückung. Dass Beatrice schon lange nicht mehr nur als Musikerin, sondern auch als Fashion-Ikone Akzente setzt, ist damit wieder einmal bewiesen.

Doch vor allen Dingen will die gebürtige Schweizerin ihren Fans mit ihrem neuen Instagram-Post ihre Liebe ausdrücken. Im Text zum Video schreibt sie: „Ihr und die Musik seid meine große Liebe. Ihr schenkt mir jeden Tag dieses wunderschöne Gefühl, dass ich das machen darf, was ich so sehr liebe.“ Den Valentinstag hat Beatrice Egli ihrer Anhängerschaft damit sicher ordentlich versüßt!