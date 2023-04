Bocelli: Auftritt für Charles „unschätzbares Privileg“

Der italienische Tenor Andrea Bocelli wird beim Konzert für König Charles singen. © Matthias Balk/dpa/Archiv

Am 6. Mai wird Charles III. gekrönt. Neben Take That, Katy Perry und Lionel Richie wird beim „Krönungskonzert“ auch der italienische Tenor auftreten. Im Vorfeld spricht er von einer „großen Ehre“.

Rom/London - Der italienische Tenor Andrea Bocelli hat es als „große Ehre“ bezeichnet, beim „Krönungskonzert“ für König Charles III. aufzutreten. „Ich bin dankbar für dieses jüngste unschätzbare Privileg: Dem Soundtrack zu einer Veranstaltung, die schon jetzt ein historisches Ereignis zu werden verspricht, meine Stimme zu verleihen“, schrieb der 64-Jährige am späten Freitagabend auf Instagram. Er habe in der Vergangenheit bereits viele Male für die verstorbene Queen Elizabeth II. gesungen.

Die Krönung von Charles III. und seiner Frau Camilla findet am 6. Mai in der Westminster Abbey in London statt. Auf dem Konzert am Abend des 7. Mai im Schloss Windsor sollen unter anderen Take That, Katy Perry und Lionel Richie auftreten. dpa