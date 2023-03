Loredana Wollny am Boden: Ihr Baby hörte auf zu atmen

Schockmoment für Loredana Wollny: Baby Aurelio hörte plötzlich auf zu atmen und lief blau an. In ihrer Instagram-Story berichtet die 18-Jährige von dem schrecklichen Erlebnis.

Seit der Geburt ihres Sohnes Aurelio, meldet sich Loredana Wollny wieder regelmäßig bei ihrer Instagram-Community. Allerdings war es in den vergangenen Tagen verdächtig ruhig um die frisch gebackene Mama. Die 18-Jährige hatte sich weder in ihrer Instagram-Story gemeldet, noch waren sie oder ihr Baby auf dem Familienbild der Wollnys zu sehen gewesen, das Familienoberhaupt Silvia Wollny (58) am Sonntag mit ihren Fans hatte.

Silvia bestätigte daraufhin die Spekulationen der Fans, dass es dem kleinen Aurelio nicht gut ginge: „Sie ist mit dem Baby seit Tagen im Krankenhaus“. Am Mittwoch meldete sich Loredana dann endlich persönlich in ihrer Story, um ihren Fans zu erklären, warum sie und ihr jüngster Sohn ins Krankenhaus mussten.

Schockmoment für die Wollnys: Baby Aurelio ist plötzlich blau angelaufen

Ein Albtraum jeder Mutter: Das Kind hörte plötzlich auf zu atmen. „Wir saßen alle gemeinsam unten am Tisch, und Aurelio lag auf seinem Federkissen.“ Erst ging es dem Jungen noch gut, bis er plötzlich aufhörte zu atmen und blau anlief. „Ich glaube, für 17 bis 20 Sekunden war das, und dann war er komplett blau,“ berichtet Loredana.

Ihr Sohn habe schon öfter mal kurze Atemaussetzer gehabt, wenn er sich aufregte. Als Aurelio plötzlich blau anlief, wusste die 18-Jährige gleich, dass diese Situation ernst ist. Die junge Mama fuhr ihr Baby sofort ins Krankenhaus. Bei den Untersuchungen und einer Überwachung sei jedoch noch nichts entdeckt worden.

Loredana hat jedoch einen Verdacht, was der Grund für den langen Atemaussetzer gewesen: Aurelio war ein Frühchen. „Das wird einer der Gründe sein, warum das passiert ist“, vermutet die 18-Jährige. Aktuell geht es Baby Aurelio wieder gut und auch die Familie scheint den Schockmoment überwunden zu haben.