„Bodenständig und intelligent“: Howard Carpendale sagt Eric Philippi große Zukunft voraus

Howard Carpendale und Eric Philippi machen gemeinsame Sache und verstehen sich blendend (Fotomontage) © Jörg Carstensen/Hendrik Schmidt/dpa

Schlager-Ikone Howard Carpendale ist überzeugt, dass Eric Philippi einmal zu einem großen Star wird. Er bringe alle Qualitäten mit.

Mit dem Titel „Weiße Taube“ veröffentlichten Howard Carpendale (76) und Eric Philippi (25) letzten Monat ein gemeinsames Friedenslied. Nicht nur der Inhalt des Anti-Kriegs-Songs begeisterte die Fans, sondern auch die Tatsache, dass ein so gestandener Schlagerstar wie Howard Carpendale die Zusammenarbeit mit einem Newcomer suchte. Tatsächlich verstehen sich die beiden Sänger trotz des großen Altersunterschieds beruflich wie privat prächtig.

Howard Carpendale und Eric Philippi verstehen sich prächtig

Im Interview mit der Bild-Zeitung verrät Eric Philippi, was die besondere Beziehung der Schlagerstars ausmacht. „Ich hatte im September 2021 die ARD-Schlagerchallenge gewonnen. Howard hat mir damals auch seine Punkte gegeben. Seit diesem Tag ist er mein großer Unterstützer“, berichtet der „Schockverliebt“-Interpret. Fast täglich würden die beiden Künstler in Kontakt stehen. Howard Carpendale versorgt seinen Schützling außerdem mit wertvollem Feedback zu Konzerten und Songs. „Wir reden nach Auftritten, was gut war, aber auch, was ich besser machen kann. Wenn ich ihm Lieder schicke, die ich komponiert habe, antwortet er sogar noch kurz vor Mitternacht“, schildert Eric Philippi.

Howard Carpendale: „Eric wird mit den Jahren nur noch besser werden“

Howard Carpendale wiederum prophezeit dem Trompeter eine glorreiche Zukunft in der Schlagerwelt. „Eric hat alle Voraussetzungen, eine wichtige Rolle einzunehmen. Er ist noch jung, hat viel Zeit und wird mit den Jahren nur noch besser werden. Eric versteht diese Branche wie jemand, der schon sehr lange dabei ist – und das tun nicht viele“, zeigt sich der Komponist von Philippis Erfolg überzeugt.

Er habe das junge Talent bei der Schlagerchallenge als „sehr bodenständigen und intelligenten jungen Mann“ kennengelernt. Diese Eigenschaften können ihm nur zugutekommen, ist sich Carpendale sicher. Darüber hinaus überzeuge Philippi mit seinen musikalischen Qualitäten und sei ein „toller Komponist und Sänger“.

Dass er einmal dermaßen von Howard Carpendale mit Lob überschüttet werden würde, hätte sich der Saarwellinger nie erträumen lassen. „Ich war früher mit meinen Eltern auf seinen Konzerten in der Saarlandhalle. Jetzt darf ich mit meinem Idol zusammenarbeiten“, kann es Eric Philippi noch immer kaum fassen.