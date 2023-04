„Bodyguard“: Prinzessin Diana sollte Whitney Houstons Nachfolgerin werden

Von: Susanne Kröber

Auf Wunsch von Kevin Costner sollte Hauptdarstellerin Whitney Houston in „Bodyguard 2“ von Lady Di ersetzt werden. Doch die Prinzessin hatte Bedenken.

Los Angeles – 1992 lief „Bodyguard“ mit Whitney Houston (48, † 2012) und Kevin Costner (68) in den Kinos an – die Fans waren begeistert und ließen die Kassen klingeln, der Soundtrack mit Mega-Hits wie „I Will Always Love You“, „Run to You“ und „I Have Nothing“ entwickelte sich ebenfalls zum absoluten Bestseller. Bei den Kritikern fiel „Bodyguard“ durch, was unter anderem sieben Nominierungen für den Hollywood-Schmähpreis Goldene Himbeere nach sich zog. Dennoch ist die Popularität der Thriller-Romanze auch nach 31 Jahren ungebrochen.

„Bodyguard“: Fast hätte Madonna anstelle von Whitney Houston „I Will Always Love You“ geschmettert

Eigentlich sollte „Bodyguard“ bereits 1976 verfilmt werden, damals waren Diana Ross (79) und Steve McQueen (50, † 1980) für die Hauptrollen vorgesehen, doch die Krebserkrankung von McQueen ließ das Projekt scheitern. 1992 schlüpfte schließlich „Der mit dem Wolf tanzt“-Superstar Kevin Costner in die Rolle des Personenschützers Frank Farmer, Costner zählte auch zu den Produzenten des Films. Wohl auch deshalb hatte sein Wort Gewicht, als es um die Besetzung der Rachel Marron ging. Ursprünglich sollte Madonna (64) die Popsängerin spielen.

Doch zwischen Madonna und Kevin Costner stimmte die Chemie nicht, weshalb schließlich Whitney Houston zu ihrer ersten Filmrolle kam. In „Bodyguard“ bildete Houston nicht nur ein Traumpaar mit Costner, sondern durfte auch zeigen, warum sie in den 1980er Jahren zu einem der größten Popstars aufgestiegen war. Über 400 Millionen US-Dollar (rund 370 Mio. Euro) spielte der Schmachtfetzen weltweit ein, der Titelsong „I Will Always Love You“, der im Original von Country-Sängerin Dolly Parton (77) stammt, wurde zu Whitney Houstons erfolgreichstem Hit.

„Werden wir eine Kussszene haben?“: Prinzessin Diana hatte Bedenken wegen „Bodyguard 2“-Hauptrolle

Bei einem derart erfolgreichen Blockbuster wie „Bodyguard“ ist es nur eine Frage der Zeit, bis in Hollywood über eine Fortsetzung nachgedacht wird. Für die Hauptrolle war damals keine Geringere als Prinzessin Diana (36, † 1997), die Ex-Frau des heutigen Königs Charles III. (74), im Gespräch. „Dem Studio gefiel die Idee, ‚Bodyguard 2‘ zu drehen“, so Kevin Costner in einem früheren Interview mit PeopleTV. In der Fortsetzung sollte Costner als Bodyguard Frank Farmer die weibliche Hauptfigur, gespielt von Lady Di, vor Stalkern und Paparazzi beschützen sollen – und natürlich sollte aus den beiden Hauptdarstellern ein Liebespaar werden.

Ich erinnere mich nur, dass sie am Telefon unglaublich süß war und dass sie die Frage stellte: ‚Werden wir etwa eine Kussszene haben?‘ Sie war ein bisschen nervös, weil ihr Leben sehr fremdbestimmt war. Und ich sagte: ‚Ja, davon wird es ein bisschen geben, aber wir machen das schon.‘

Den Kontakt zwischen Kevin Costner und der Prinzessin von Wales stellte damals übrigens Sarah Ferguson (63) her, für die der Schauspieler warme Worte findet. „Ich werde Sarah immer respektieren, weil sie diejenige war, die das Gespräch zwischen mir und Diana eingefädelt hat. Und sie sagte nie: ‚Was ist mit mir? Ich bin auch eine Prinzessin.‘ Sie hat die Idee einfach so unterstützt“, schwärmt Kevin Costner laut The Guardian von Fergie.

Prinzessin Diana (links) sollte in einer geplanten „Bodyguard“-Fortsetzung anstelle von Whitney Houston ihr Schauspieldebüt neben Kevin Costner feiern. (Fotomontage) © picture alliance/dpa/epa Wilson/IMAGO/Everett Collection

„Bodyguard 2“ wäre mit Lady Di garantiert ebenfalls ein Erfolg geworden, doch tragischerweise verstarb Prinzessin Diana am 31. August 1997 nach einem Autounfall in Paris – ein erster Drehbuch-Entwurf war erst am Tag zuvor auf Costners Schreibtisch gelandet, wie er im PeopleTV-Interview enthüllt. Ebenfalls viel zu jung schied „Bodyguard“-Hauptdarstellerin Whitney Houston aus dem Leben, die am 11. Februar 2012 tot in der Badewanne des „Beverly Hilton“-Hotels aufgefunden wurde. Bei der Trauerfeier am 18. Februar hielt Kevin Costner eine Rede für Houston – zehn Jahre nach ihrem gemeinsamen Filmauftritt. Verwendete Quellen: theguadian.com