„Bösartiger Unsinn“: Ex-Premier wettert gegen Netflix-Machern von „The Crown“

Von: Annemarie Göbbel

Ex-Premierminister ruft zum Netflix-Boykott auf. „Ladung bösartiger Fiktion“: Sir John Major verurteilt die „schädlichen“ falschen Handlungsstränge von “The Crown“ aufs Schärfste.

London – Bereits im Vorfeld der umstrittenen 5. Staffel der im November startenden beliebten Erfolgs-Serie „The Crown“ brodeln die Emotionen gewaltig hoch. Besonders unglücklich seien die Szenen, die König Charles III. (73) als illoyalen Intriganten, der seine Mutter Queen Elizabeth II. (96, † 2022) stürzen will, dargestellt wird. Ex-Premierminister Sir John Major (79) war von 1990 bis 1997 Herr der Downing Street, platzte jetzt der Kragen: Er verurteilte die Serie offiziell als „Bösartigen Unsinn“.

Die Darstellung Charles III. zeichnet das Bild eines hinterhältigen Verräters

„The Crown“ mag beliebt sein. Doch das schrecklichste Jahr im Königshaus, der Queen selbst als „Annus horribilis“ genannt, ausgerechnet kurze nach ihrem Tod zu zeigen, ist ein starkes Stück. Besonders der neue König, Charles III. kommt in den Szenen, die mit 1995 doch schon sehr nah an der Gegenwart sind, gar nicht gut weg. Als wäre die Realität nicht schon schlimm genug, zeichnen die Macher der Netflix-Serie in „fiktiven Szenen“ das Bild noch düsterer: Serien-Charles Dominic West (53) versucht hinterrücks seine Mutter – gespielt von Imelda Staunton (66) vom Thorn zu stürzen.

Nichts weniger als der Ruf des Königs steht auf dem Spiel, wenn seinem Volk die Vergangenheit noch mal gestochen scharf vor Augen geführt wird. Prinzessin Dianas (36, † 1997) dunkelste Zeit im Königshaus: von Charles betrogen, im Skandal-Interview belogen, von der Presse gejagt und schließlich ihr nutzlos tragischer Unfalltod 1997 in einem Pariser Tunnel.

Empörung herrscht unter den Freunde und Weggefährten des ältesten Sohnes der Queen

Charles III. und Ex-Premierminister Sir John Major dürfte sich bei der Proklamation des Königs am zweiten Tag nach dem Tod der Queen im St.-James‘s-Palast zuletzt gesehen haben (Fotomontage). © Joe Giddens/dpa & Paul Grover/dpa

Der Bogen war damit für den Ex-Premierminister völlig überspannt. Sir John sagte der Mail on Sunday, die mit ihm dargestellten Szene – Major wird gespielt von Jonny Lee Miller (49) – hätten nie stattgefunden. Er bezeichnete den Plot, in dem Charles ihn um Unterstützung bittet, um die Queen vom Thorn zu stoßen, als „eine Ladung bösartigen Unsinn“. Freunde nannten die Darstellung des neuen Monarchen als untreuen Intriganten „falsch, unfair und zutiefst verletzend“ und forderten die Zuschauer auf, die Netflix-Hitserie zu boykottieren.

Alle Einzelgespräche, die man auf dem Bildschirm sehe, seien frei erfunden, ereiferte sich Major weiter. Die Szenen seien frei erfunden, und einige Szenen seien ausschließlich zu dramatischen und kommerziellen Zwecken geschaffen worden, ohne Rücksicht auf die Wahrheit. Damit sprach er aus, was viele dachten: Selbst Mitgliedern der „The Crown"-Crew ging manche Szene in der neuen Staffel zu weit. Anderen Quellen finden es laut Dailymail besonders verletzend, dass der Tod der Königin erst fünf Wochen her ist.