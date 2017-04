Böse Fotos! Zerfällt der Po von Kim Kardashian jetzt?

Mexiko - Kim Kardashian wollte einst das Internet mit ihrem Hintern sprengen. Doch jetzt zeigen neue Fotos, in welchem Zustand Kims bestes Stück ohne Photoshop derzeit ist...

Eigentlich kennen wir Kim Kardashian (36) so:

Ein Beitrag geteilt von Kim Kardashian West (@kimkardashian) am 21. Aug 2016 um 9:34 Uhr

Der Instagram-Star hat perfekte Kurven - zumindest will Kim das den Fans auf ihren Profilen in den sozialen Netzwerken suggerieren. Doch Kim dürfte über die neuesten Strandbilder nicht besonders glücklich sein. Zu sehen ist Kim ganz ungeschönt in rot-gelb-grünen Bikini am Strand von Tulum, einer mexikanischen Küstenstadt. Kim feierte mit Schwester Kourtney deren 38. Geburtstag.

Kourt looking for zero fucks to give on her 38th bday looking soooo good Ein Beitrag geteilt von Kim Kardashian West (@kimkardashian) am 18. Apr 2017 um 19:34 Uhr

Beim Abkühlen im Meer kamen dann aber unschöne Wahrheiten ans Licht: Kim Kardashians angeblich natürlicher Hintern scheint doch nicht zu perfekt zu sein: An Po und den Oberschenkeln zeichnen sich deutlich Dellen ab.

А вот снова Ким и ее знаменитые ягодицы. Ждем твои комментарии #kimkardashian Ein Beitrag geteilt von PEOPLETALK.RU (@peopletalkru) am 25. Apr 2017 um 5:07 Uhr

Zerfällt Kims Po jetzt etwa? War die 36-Jährige vielleicht zu oft beim Schönheitsdoktor? Um ihren Allerwertesten größer zu machen, lässt sich die Frau von Rapper Kanye West den Po angeblich mit Eigenfett aufspritzen.

Recientemente #KimKardashian fue capturada en México donde disfruta de unas merecidas vacaciones en compañía de amigos y familiares ¿Cuántos puntos le das a su cuerpo playero? #Espectaculos #Entretenimiento #Celebridades #Kardashians #Pop #Hollywood Ein Beitrag geteilt von OseaHelloU (@oseahellouweb) am 25. Apr 2017 um 7:03 Uhr

Doch gegen Cellulite-Dellen hilft auch bei Kim offensichtlich kein Geld der Welt. Zwar wird der Hintern von Kim dadurch größer, doch eine Wundermittel gegen Cellulite scheint auch sie nicht zu haben. Irgendwie beruhigend...

