Böse Wunde: Evelyn Burdecki verbrennt sich Stirn mit heißem Glätteisen

Von: Florian Schwartz

Evelyn Burdecki gibt gelegentlich Beauty-Tipps in den sozialen Netzwerken. Doch jetzt ging ein Treatment ordentlich schief. Die Influencerin fügte sich eine Brandwunde im Gesicht zu.

Köln – Mit ihrer naiven und bisweilen verpeilten Art hat es Evelyn Burdecki (34) inzwischen zu Berühmtheit gebracht. Im sämtlichen Reality-TV-Formaten hat die 34-Jährige mit Fettnäpfchen und ungeschickten Äußerungen Image-Pflege eines naiven Blondchens betrieben. Jetzt ist der Influencerin jedoch ein Missgeschick passiert, das bleibende Spuren hinterlassen hat: Eine Brandwunde im Gesicht! Verzweifelt holt sich Burdecki Hilfe bei den Fans.

Evelyn Burdecki verbrennt sich mit heißem Glätteisen

In ihrer Instagram-Story lässt Evelyn ihre gut 750.000 Fans an zahlreichen Aktivitäten und Online-Auftritten teilhaben. So ging es in den letzten Postings unter Anweisungen eines Personal Trainers sportlich her. Nach dem Fitnesstraining ging es für Burdecki zu einer Premiere. Da hieß es noch schnell: Umstylen und Haare machen. Doch das Vorhaben ging gründlich daneben. Im Auto sitzend präsentierte sie ihren Fans in ihrer Instagram-Story das gruselige Ergebnis: Eine böse Wunde auf der Stirn.

„Das ist mir zum ersten Mal passiert, Premiere: Ich habe mich verbrannt, mit einem Glätteisen“, erzählt Burdecki im Instagram-Video. Dabei präsentiert die 34-Jährige eine fiese Brandwunde, die der Unfall mit einem heißen Glätteisen im oberen Bereich der Stirn kurz vor dem Haaransatz hinterlassen hat. „Jetzt habe ich eine riesengroße, also für mich ist das so groß, wenn man bedenkt, die Stirn ist ja klein, Fleischwunde vom Glätteisen“, so die Blondine.

Verbrannte Stirn: Evelyn Burdecki bittet Fans um Hilfe

Eigentlich gibt der Reality-Star gerne selbst Kosmetik-Tipps, doch in diesem Fall ist Burdecki selbst überfordert. Kurzerhand bittet sie ihre Fans um Mithilfe und Erfahrungswerte. „Wenn ihr euch schon mal mit einem Glätteisen im Gesicht verbrannt habt, was habt ihr getan?“

Schmerz lass nach! Evelyn Burdecki hat sich mit dem heißen Glätteisen eine üble Verbrennung zugezogen © Screenshot/Instagram/Evelyn Burdecki

Dennoch scheint Burdecki den Unfall mit Humor zu nehmen. Hinter ihre Online-Umfrage „Jemand von euch Erfahrungen mit einer verbrannten Glätteisen-Stirn?“ hat die Dschungelcamp-Siegerin von 2019 ein lachendes Emoji-Gesicht gesetzt. Auch auf dem dazugehörigen Selfie gelingt es der Brandwunde, die so groß wie ein Daumennagel ist, nicht, ihr das Lächeln aus dem Gesicht zu zaubern. Schmerz kennt auch ein anderer Star – wenngleich in diesem Fall aus ganz anderen Gründen: DSDS-Jurorin Katja Krasavice (26) verriet jüngst, wo sie überall Piercings hat. Verwendete Quellen: instagram.com/evelyn_burdecki