Böser „Fehler“: Prinz Harry bereut zutiefst Meghans „Suits“-Liebesszenen gegoogelt zu haben

Von: Annemarie Göbbel

Bei Prinz Harry läuft das Kopfkino. Er gesteht Meghan Markles Sex-Szenen aus Suits gegoogelt zu haben. Ein bitterer Fehler, denn die Bilder haben sich verselbstständigt.

Montecito - Meghan Markle (41) spielte von 2011 bis 2018 sieben Staffeln lang die Anwältin Rachel Zane in der US-Serie „Suits“. Die heutige Herzogin von Sussex und Ehefrau Prinz Harrys (38) war während eines Großteils ihrer Zeit bei der Serie mit dem Produzenten Trevor Engelson (46) verheiratet, aber das Paar trennte sich 2014. Als Prinz Harry Meghan kennenlernte und sie anfingen zu daten, beging er, wie er in seinen Memoiren „Reserve“ (Original: „Spare“) schreibt, den großen Fehler, Meghan zu googeln.

Prinz Harry wünschte, er hätte sich Meghans Liebesszenen „erspart“

Wer wollte es ihm verdenken, doch Prinz Harry sah sich auch ein paar Liebesszenen seiner späteren Ehefrau online an. Ein nicht gut zu machender Fehler, denn die Bilder kommen nun ungefragt zurück. „Ich wurde Zeuge, wie sie und ein Kollege (Mike Ross, dargestellt von Patrick J. Adams) sich in einer Art Büro oder Konferenzraum betatschten“, schreibt der 38-Jährige. „Solche Dinge brauchte ich nicht zu sehen“, befand er, doch leider zu spät. Er brauche eine „Elektroschocktherapie“, um die Sexszenen von Meghan Markle aus „Suits“ aus seinem Kopf zu bekommen, gibt er in seinem viel kritisierten Werk offen zu.

Es gibt noch einen weiteren Grund, warum der Herzog von Sussex immer wieder an die Sexszenen erinnert wird. Denn die Reaktionen seines Bruders Prinz William (40) und seiner Frau Prinzessin Kate (41) gaben ihm laut pagsix.com aufgrund von Meghans Schauspielerei schwer zu denken. Er hatte sich Gedanken gemacht, dass William und Kate Meghan aufgrund ihrer Tätigkeit bei „Suits“ nicht willkommen heißen könnten.

Waren Meghan Markle und Schauspielkollege Patrick Adams auch privat ein Paar? Meghans Figur hatte eine Liebesbeziehung mit einer der Hauptfiguren der Serie. In der ersten Szene, in der Rachel ihre Gefühle für Mike Ross zugab, ging es in einem Aktenraum heiß her. Meghan und Patrick J. Adams sagten über diese Szene in der Aktenkammer, dass sie offenbar kompliziert zu filmen war. Wenn man sich die Szene heute ansieht, finden sie manche Fans seltsam. Von einer privaten Liebelei über diese Szene hinaus wurde allerdings nie etwas bekannt. Meghans Schauspiel-Kollege Patrick J. Adams (41) ist seit 2016 mit dem „Pretty Little Liars“-Star Troian Bellisario (37) verheiratet. Die beiden standen auf der Gästeliste zur Hochzeit von Meghan und Harry in der St. George‘s Chapel im Mai 2018 und haben inzwischen wie das Herzogspaar von Sussex zwei gemeinsame Kinder bekommen.

Prinz William und Prinzessin Kate outeten sich als passionierte „Suits“-Fans

Diesen Fehler bereuet er zutiefst: Prinz Harry googlte seine Frau und schaute sich ihre Liebesszenen aus der Serie „Suits“ an (Fotomontage). © Stephen Lock/Imago & Victoria Jones/dpa

Das Gegenteil war der Fall. Harry erinnert sich daran, wie „verblüfft“ er war, als sich Bruder und Schwägerin als „passionierte Zuschauer der Anwaltsserie“, in der Meghan mitspielte, entpuppten. Er scherzt, dass er sich „über das Falsche“ Sorgen gemacht und nicht erwartet habe, dass sie ihn mit Fragen „bombardieren“ würden. Zudem rieten sie ihm angeblich davon ab, sich ernsthaft mit Markle einzulassen. „Die ganze Zeit hatte ich gedacht, dass Willy und Kate Meg nicht in der Familie willkommen heißen würden, aber jetzt musste ich mir Sorgen machen, dass sie sie um ein Autogramm bedrängen würden“, erklärt Prinz Harry in seinem Buch.

Das Gespräch ist eine von vielen Enthüllungen in „Spare“, in denen Harry über den Verlust seiner Jungfräulichkeit, seine Rolle als zweite Geige hinter seinem Bruder, mit dem es sogar zu Handgreiflichkeiten gekommen sei und vieles mehr berichtet. Auch das erste zwanglose Treffen zwischen den Herzogspaaren von Sussex und damals noch von Cambridge soll dann trotz ihrer „Suits“-Leidenschaft äußerst unglücklich verlaufen sein, wie Prinz Harry in seinem Buch offenbart. Verwendete Quellen: pagesix.co.uk, marca.com