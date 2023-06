Böses Erwachen am Morgen danach: Maischberger verrät Schöneberger, warum sie nicht zu viel Makeup trägt

Von: Elena Rothammer

Teilen

Barbara Schöneberger traf die Moderatorin Sandra Maischberger zum Gespräch für ihren Podcast. Dabei sparten die beiden nicht an privaten Einblicken. Maischberger verriet sogar, warum sie sich für Männer nicht zu viel schminken würde.

Berlin – Barbara Schöneberger (49) begegnet in ihrem Podcast „Mit den Waffeln einer Frau“ den verschiedensten Gästen. Dieses Mal empfing die blonde Moderatorin ihre Kollegin Sandra Maischberger (56). Die Journalistin zeigte sich in dem Gespräch ungewohnt privat – und plauderte auch offen über ihr Make-up und was das mit der Männerwelt zu tun hat.

Lieber wenig Make-up: Sandra Maischberger will die Männer am Morgen danach nicht vergraulen

Obwohl Barbara Schöneberger immer wieder dazu gedrängt wird, ihre Karriere zu beenden, ist sie nicht nur im TV, sondern auch mit ihrem Podcast „Mit den Waffeln einer Frau“ erfolgreich. Mit Sandra Maischberger kam sie nun unter anderem auf das Thema Make-up zu sprechen. Die beiden Moderatorinnen sind beide der Meinung, dass zu viel und permanentes Styling keine gute Idee sei. Bei Maischberger hat das etwas mit den Männern zu tun.

Helene Fischer, Beatrice Egli und Maite Kelly: Schlagerstars zeigen sich ungeschminkt Fotostrecke ansehen

„Das war immer mein Argument gegen Schminke, weil ich immer dachte, ich lerne einen Mann kenne, ich bin super aufgedonnert und dann kommt irgendwann ja der Moment der Wahrheit. Du wachst morgens neben dem auf und bist ungeschminkt“, schilderte Sandra Maischberger im Podcast ihre Gedanken. Aus diesem Grund riet die Journalistin: „Besser nicht zu viel vorgeben, dann ist die Enttäuschung nicht zu groß.“ Barbara Schöneberger kann das verstehen. „Die wirklich guten Männer wollen ja gar keine Schminke. Ich wäre sehr skeptisch, wenn ein Mann zu mir sagen würde: ‚Mach doch mal wieder mit dem roten Lippenstift‘“, merkte sie noch an.

Für ihren ersten Live-Podcast nutzte Barbara Schöneberger einen Spickzettel Barbara Schönebergers Podcast „Mit den Waffeln einer Frau“ kann regelmäßig mit hochkarätigen Gästen aufwarten. Auch eine Live-Ausgabe des Formats gab es bereits – bei der die Moderatorin mit Designer Guido Maria Kretschmer (57) und Sänger Sasha (51) auf der Bühne plauderte. Um sich bei ihrem Auftritt ein wenig unter die Arme zu greifen, nutzte Barbara Schöneberger für ihren Live-Podcast einen Spickzettel.

Sandra Maischberger ist seit rund 30 Jahren verheiratet

Ihr Erfolgsrezept ging offenbar auf: Sandra Maischberger ist schon seit Jahrzehnten glücklich vergeben. Im Jahr 1994 heiratete sie den aus der Tschechoslowakei stammenden Kameramann Jan Kerhart. Im Februar 2007 kam ihr gemeinsamer Sohn zur Welt. Und auch beruflich geht das Paar gemeinsame Wege: 2000 gründete Jan Kerhart und Sandra Maischberger die Produktionsfirma Vincent TV.

Sandra Maischberger war zu Gast in Barbara Schönebergers Podcast „Mit den Waffeln einer Frau“. Dabei verriet die Talkshow-Moderatorin, weshalb sie nie ein großer Fan von zu viel Make-up war und was das mit der Männerwelt zu tun hat. © IMAGO / Future Image

Doch nicht nur mit ihrem Podcast sorgt Barbara Schöneberger für Schlagzeilen. Die Blondine fühlt ihren Gästen auch in der „NDR Talk Show“ auf den Zahn. Gegenüber Schlagerstar Matthias Reim leistete sich Barbara Schöneberger erst einen dreisten Witz über dessen Familie. Verwendete Quellen: „Mit den Waffeln einer Frau“; Folge 240