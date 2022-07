„Böses Licht“: Daniela Katzenberger zeigt im Bikini ihre Cellulite

Von: Claire Weiss

Für mehr Realität auf Instagram: Daniela Katzenberger zeigt die Dellen an ihrem Po © Instagram/Daniela Katzenberger

Dass Daniela Katzenberger sich selbst nicht allzu ernst nimmt, ist nichts Neues. Auf Instagram zeigt sie ihre besten Grimassen, sie präsentiert sich ungeschminkt und in Jogginghose. Und jetzt zeigt sie ganz offen und ehrlich ihre Cellulite.

Bei „Gefühlt 40 Grad und hundert Millionen Prozent Luftfeuchtigkeit“ sitzt Daniela Katzenberger (35) in Mallorca am Pool. Was soll man bei dem Wetter auch sonst machen. Doch selbst bei der Hitze beweist die „Goodbye Deutschland“-Auswanderin Humor.

Alles eine Frage des Lichts: Daniela Katzenberger macht keinen Hehl aus Cellulite

In ihrer Instagram-Story zeigt die Kult-Blondine ihre Kehrseite und wackelt mit ihrem Hintern fröhlich hin- und her. „Braves Licht“, schreibt Daniela Katzenberger neben das kurze Video. „Brav“ deswegen, weil der Schatten ihre „Grübchen“ am Po einfach verschwinden lässt.

Dann folgt ein weiteres Kurzvideo mit dem Titel „Böses Licht“. Die Sonne strahlt nun auf ihren Allerwertesten und enthüllt Daniela Katzenbergers Orangenhaut. „Es gibt keine Cellulite, es gibt nur schlechtes Licht“, kommentiert die Katze mit einem Lachen. Die Hashtags „imPosant“ und „POlarisieren“ macht ihren POst komplett.

Fans reagieren begeistert auf Daniela Katzebergers Instagram-Beitrag

Für so viel Ehrlichkeit wird die Frau von Lucas Cordalis im Netz gefeiert - denn manch anderer Promi hätte schnell zum Beautyfilter gegriffen. „Du gibst so vielen ihr Selbstbewusstsein zurück“, schreibt ein Fan unter Daniela Katzenbergers Beitrag. Ein anderer kommentiert: „Ich liebe es, dass du so ehrlich zu dir und deinem Körper stehst!“ Und eine dritte zeigt sich begeistert: „Danke für das Normalsein!“

Nicht immer ist die Auswanderin so im Reinen mit sich selbst. Bei einem Videodreh beschwert sich Daniela Katzenberger, dass sie neben Lucas Cordalis dick aussehe. Sie gesteht: „Ich würde ihn gerne fetter füttern“. Verwendete Quellen: Instagram/Daniela Katzenberger