Bohlen-Ex Naddel hat enorme Geldsorgen: „Geld haue ich raus, auch wenn nichts am Konto ist

Nadja Abd el Farrag findet jetzt deutliche Worte gegen ihren Ex Dieter Bohlen. Außerdem spricht sie über die finanziellen Sorgen, die sie seither hat, gibt aber auch zu, ihr weniges Geld fleißig auszugeben.

Hamburg – Nadja Abd el Farrag (58), auch bekannt als „Naddel“, hat einmal mehr öffentlich über ihre gescheiterte Beziehung mit Pop-Titan Dieter Bohlen (69) und die Geldsorgen, die sie seit dem Liebes-Aus hat, gesprochen. Im Rahmen der TV-Sendung „Ellermanns Welt“, die am Sonntag ab 19:45 Uhr auf dem Sender Hamburg1 gezeigt wird, hat sie vorab mit der „Bild“-Zeitung geplaudert und verraten, dass sie von Bohlen nie finanzielle Unterstützung erhalten habe.

„Immer wieder wurde ich zurückgeholt“: Naddel spricht ehrlich über ihre Beziehung mit Dieter Bohlen

„Ich war elfeinhalb Jahre mit Dieter zusammen. Ich habe den ganzen Haushalt geschmissen. Das volle Programm mit allem, auch die Tiere“, erinnerte sich „Naddel“. Sie und DSDS-Chef Dieter Bohlen hätten vier Hunde und zwei Pferde gehabt. Das Schlimmste sei für sie jedoch „das Fensterputzen“ gewesen. Bohlen habe damals keine Putzfrau gewollt, verriet sie weiter.

In den 90er Jahren hatte Bohlen eine kurze Liaison mit Verona Pooth (54). Als diese nach nur wenigen Wochen scheiterte, sei Bohlen zu „Naddel“ zurückgekehrt: „Rein, raus – immer wieder wurde ich zurückgeholt.“ 2001 kam dann das endgültige Liebes-Aus. „Wir telefonierten vielleicht noch fünfmal. Es gab ein Treffen, aber da kam es gleich wieder zum Skandal. Das war‘s“, erinnerte sich Abd el Farrag.

Nadja Abd el Farrag gibt offen zu: „Wenn ich Geld im Portemonnaie habe, haue ich es heraus“

Auch über ihre Geldsorgen sprach die 58-Jährige offen und ehrlich. „Wenn ich welches im Portemonnaie habe, haue ich es raus. Auch wenn ich weiß, es ist nichts mehr auf dem Konto. Solange was auf dem Konto drauf ist, genieße ich es. Leiden kann ich ja später immer noch“, Nadja Abd el Farrag offen.

Nadja Abd el Farrag spricht sie über die finanziellen Sorgen, die sie seither hat, gibt aber auch zu, ihr weniges Geld fleißig auszugeben. © IMAGO/Chris Emil Janßen

Schon gewusst? Naddel ist jahrelang nur mit Perücke in die Öffentlichkeit gegangen. In den letzten Jahren dann der „Befreiungsschlag“, wie sie es selbst nennt. Nun zeigt sich die Ex von DSDS-Chef Dieter Bohlen immer häufiger ohne Haarteil. Verwendete Quellen: Bild.de