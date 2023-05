Bonnie Strange verrät, weshalb ihre Beziehungen nie lange halten

Bonnie Strange leidet an ADHS. Die Influencerin denkt, das könnte der Grund für ihre kurzen Beziehungen sein.

Die Beziehungen der Moderatorin Bonnie Strange (36) halten selten lange. Warum das so ist, hat die ehemalige GZSZ-Schauspielerin nun in einem RTL-Interview verraten. Die 36-jährige heißt mit bürgerlichem Namen Jana Weilter ist davon überzeugt zu wissen, woran ihre Beziehungsunfähigkeit liegt: Sie leidet unter ADHS, einer Aufmerksamkeitsdefizit-Störung. Darum langweilt sie sich schnell in Beziehungen.

Die Influencerin war bereits in einigen Beziehungen, doch diese fanden alle ein jähes Ende. Bonnie Strange datete unter anderem Wilson Gonzales Ochsenknecht (33), mit dem sie ab 2010 zwei Jahre in einer Beziehung war. Das Paar war sogar verlobt, doch vor der Hochzeit kam es zur Trennung. Weniger als ein Jahr nach der Trennung folgte dann Bonnie Stranges Hochzeit mit einem anderen Mann: Carl Jakob Haupt († 2019). Doch die Influencerin und der Blogger ließen sich nach einem Jahr bereits wieder scheiden.

Bonnie Strange über die Länge ihrer Beziehungen: „Ich finde das super“

Die nächste Beziehung führte die 36-jährige mit Schauspieler Leebo Freeman (34). Die beiden bekam zusammen Töchterchen Goldie (5). Doch nachdem der Schauspieler fremdgegangen sein soll, trennte sich Bonnie Strange von ihm. In einem RTL-Interview erklärte sie nun, dass es für sie in Ordnung sei, wenn ihre Beziehungen nicht halten: „Man muss ja nicht für immer zusammen bleiben. Meine Mutter hasst das, aber ich finde das super.“