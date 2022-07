Bootsfahrt, Sonnenuntergang, Idylle pur: Beatrice Egli genießt ihren Heimaturlaub in der Schweiz

Teilen

Beatrice Egli genießt beim Bootfahren den Sonnenuntergang in ihrer Heimat. (Fotomontage) © Instagram/Beatrice Egli

Beatrice Egli genießt beim Bootfahren den Sonnenuntergang in ihrer Heimat. Die Fans sind begeistert über den privaten Einblick in das Leben der Schlagersängerin.

Beatrice Egli hat zurzeit einiges um die Ohren: Die Schlagersängerin hat in den vergangenen Wochen ein Konzert nach dem anderen gegeben. Daher hat sich die 33-Jährige hat nun eine kleine Auszeit in ihrer Heimat genommen. Die Schlagersängerin ist in der Schweiz Boot gefahren und hat ihre Fans über Social Media daran teilhaben lassen.

Hinter Beatrice Egli liegen anstrengende Wochen und Monate voller Konzerte. Daher gönnt sie sich nun eine Pause und zeigt sich entspannt beim Bootfahren. Die 33-Jährige postete ein Video von sich auf Instagram, auf dem sie lachend ein Motorboot über einen See in der Schweiz fährt. Dazu schreibt Egli: „Ich habe heute „Mini Schwiiz, mini Heimat“ genossen und wurde mit einem traumhaft schönen Sonnenuntergang beschenkt. Den muss ich einfach mit euch teilen! Habt einen schönen Abend!“ Währenddessen läuft natürlich auch ihr Song „Mini Schwiiz, mini Heimat“.

Die Fans freuen sich über den Einblick in Beatrice Eglis Leben

Das Video kommt bei den Followern der Sängerin sehr gut an und jemand kommentiert: „Ich liebe einfach dieses Lied! Die Schweiz ist wirklich wunderschön, so wie du.“ Ein anderer Follower schreibt unter das Foto auf Instagram: „Wunderschöner Song und wunderschöne Bilder von dir und deiner Heimat“ Die Fans sind begeistert von dem Einblick in Beatrice Eglis Privatleben und die tolle Schweizer Natur.