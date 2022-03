„Hat Boris gut gemacht“: Anna Ermakova zeigt sich bauchfrei und das Netz rastet aus

„Hat Boris gut gemacht“: Anna Ermakova zeigt sich bauchfrei und das Netz rastet aus © Instagram

Sie zeigt sich bauchfrei! Anna Ermakova veröffentlichte Instagram-Posting, in dem sie ihre Topfigur mit einem bauchfreien Oberteil betont. Die Fans des Stars reagierten begeistert.

London – Anna Ermakova (21) präsentiert stolz ihre Kurven! Das britische Model, das die Tochter der Laufstegschönheit Angela Ermakova (54) und des deutschen Tennisstars Boris Becker (54) ist, ließ ihre Follower bereits zuvor auf Instagram an schönen Schnappschüssen von sich teilhaben, auf denen sie kein Geheimnis daraus macht, mit ihrer Figur rundum zufrieden zu sein.



Die in London geborene Prominente begeisterte ihre Fans jetzt mit einem Posting, bei dem sie ihre durchtrainierten Kurven mit einem bauchfreien Oberteil betonte. Dabei teilte sie ein Fahrstuhl-Selfie von sich, auf dem sie mit einer Sonnenbrille, einem bauchfreien Crop-Top und in einer sportlichen Leggins zu bewundern ist. Auf den zwei anderen Bildern posiert das Model in ihrem stylischen Look bei einem Spaziergang in einem Park. Dem Beitrag, mit dem sie ihren Followern ordentlich einheizten konnte, fügte der Star zudem zwei weiße Herz-Emojis hinzu.

Anna Ermakova begeistert Netz mit bauchfreiem Look

Die rothaarige Schönheit konnte ihre Fans mit dem bauchfreien Look in Begeisterung versetzen, wobei die Fotos mit vielen positiven Reaktionen kommentiert wurden. So verkündete einer der User schwärmend, dass der Tennisprofi-Papa des Models bei ihr alles richtig gemacht habe: „Hat Boris gut gemacht.“ Und auch ein anderer Fan schrieb begeistert: „Sehr hübsch und selbstbewusst, bleib‘ wie du bist.“ Scheint ganz so, als ob der Star mit ihren stylischen Bildern das Netz sichtlich zum Ausrasten bringen konnte!