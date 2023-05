Boris Becker bestätigt Umzug ins Ausland – und nennt Grund

Von: Marco Büsselmann

Tennis-Legende Boris Becker hat Deutschland den Rücken gekehrt und lebt künftig im Ausland. Lesen Sie hier mehr:

Seit seiner Haftentlassung nach Deutschland ist nicht bekannt gewesen, wo Boris Becker in den vergangenen Monaten gelebt hat. Am Mittwoch (10. Mai) hat die Tennis-Legende auf der Digitalmesse OMR in Hamburg nun mit den Gerüchten aufgeräumt und erklärt, dass er nun im Ausland wohnt. In welchem Land Boris Becker nun lebt und was der Grund dafür ist, verrät HEIDELBERG24.

Der 55-Jährige ist im April vergangenen Jahres in London zu zweieinhalb Jahren Haft verurteilt worden. Nach 231 Tagen hinter Gittern folgte die vorzeitige Entlassung. (mab)