Während Boris Becker im Knast sitzt: Becker-Tochter Anna Ermakova posiert im knappen Sportoutfit

Teilen

Anna Ermakova posiert in Monte-Carlo im knappen Sport-Outfit. (Fotocollage) © Screenshots Instagram/annaermakova1

Anna Ermakova, die Tochter von Boris Becker, ist als Model erfolgreich. Gerade urlaubte sie in Monaco, gönnte sich eine Auszeit von London, wo ihr Vater derzeit im Knast sitzt. Im knappen Outfit zeigt sie ihre langen Beine.

Monte-Carlo - Anna Ermakova (22) lässt es sich derzeit in Monte-Carlo gutgehen, wie sie auf Instagram veröffentlicht, davor zeigte sie sich auf Mallorca. Die Tochter von Boris Becker (54) posiert in Monaco in Urlaubskleidern und freizügigen Oberteilen – während ihr Papa in ihrer Heimat London im Knast sitzt. Im Fitnessstudio präsentiert sich das Model im knappen Outfit.

Anna Ermakova weilt am Monte-Carlo Beach in Monaco

Ist es ein Bikini oder ein Sportoutfit? In ihrer Instagramstory posiert Anna Ermakova während eines Workouts auf einem Handtuch in knapper schwarzer Hose und Oberteil. Die Ortsmarke verrät: Die Becker-Tochter befindet sich derzeit im Ort der Schönen und Reichen, in Monaco und lebt das Jetsetleben.

Anna Ermakova im Fitnessstudio in Monte-Carlo. © Screenshot Instagram/Anna Ermakova

Auch wenn es wie ein Bikini anmutet und auch der „Beach“-Tag darauf hinweist – das Outfit der Rothaarigen, in dem sie ihre langen Beine zur Schau stellt, ist im Fitnessstudio aufgenommen. Kurz danach zeigt sich die 22-Jährige lächelnd in der monegassischen Sonne.

Während Boris im Knast sitzt: Becker-Tochter Anna Ermakova posiert im knappen Sportoutfit

Der Urlaub, aus dem Ermakova schon zahlreiche Sonnenbilder gepostet hat, scheint nun allerdings wieder vorbei zu sein, wie ein Ausblick aus dem Flugzeugfenster auf London zeigt. In ihrer Heimatstadt wurde Ermakovas berühmter Vater Boris Becker am 29.04. zu einer zweieinhalbjährigen Haftstrafe verurteilt, er sitzt derzeit im Gefängnis. Ihre Mutter Angela Ermakova erklärte, sie „fühle Mitleid“ und sei schockiert.

Bikinis, High Heels, Lederlook: Die aufregendsten Outfits von Boris Beckers Tochter Anna Ermakova Fotostrecke ansehen

Kürzlich posierte das Model auch auf Mallorca in einem pinken Kleid. Die Fans kommentierten ein Instagrambild davon unter anderem mit dem Wort „Traumfrau“. Boris Beckers Tochter Anna Ermakova begeistert mit glatten Haaren. Verwendete Quellen: Instagram.com/annaermakova1