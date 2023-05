Das gab es noch nie: Boris Becker postet ein gemeinsames Bild mit Angela und Anna Ermakova

Von: Elena Rothammer

Über seine Tochter spricht Boris Becker nur selten in der Öffentlichkeit. Nun machte die Tennis-Legende aber eine Ausnahme und zeigte sich Seite an Seite mit Anna Ermakova und ihrer Mutter Angela.

Mailand – Schon seit ihrer Geburt ist Anna Ermakova (23) dank ihres berühmten Papas Boris Becker (55) in den Schlagzeilen. Auch ihre Entstehung ist kein Geheimnis: Anna ist das Ergebnis eines Seitensprungs des ehemaligen Tennis-Profis mit Angela Ermakova (55) und wurde in einer Besenkammer gezeugt. Inzwischen steht er zwar zu seiner Tochter, äußert sich aber nur selten zu ihr. Jetzt machte Boris Becker aber eine süße Ausnahme.

Boris Becker schwärmt von Anna und bedankt sich bei Angela Ermakova

Bei „Let‘s Dance“ begeistert Anna Ermakova derzeit die Jury und das Publikum. Im TV-Studio ließ ihr Papa sich bislang nicht blicken, dafür schickte Joachim Llambi aus dem „Let‘s Dance“-Studio aber eine verschlüsselte Botschaft an Boris Becker. Anlässlich des Vatertags am 18. Mai meldete er sich nun sogar mit einem Post mit Seltenheitswert im Netz und wandte sich darin unter anderem an Anna und ihre Mutter Angela.

In dem Instagram-Beitrag zeigte er mehrere Fotos von sich und seinen Kindern – darunter auch ein Foto, auf dem er mit Anna und Angela Ermakova posiert. So hat man die Patchwork-Familie noch nie gesehen. Dazu teilte die Tennislegende noch emotionale Worte an seinen Nachwuchs und deren Mütter: „Meine größten Erfolge bis jetzt: Danke Noah, Elias, Anna & Amadeus, dass ihr mich Tag für Tag zu einem stolzen Vater macht! Außerdem verspüre ich tiefe Dankbarkeit gegenüber Barbara, Angela und Sharlely dafür, mir die größten Geschenke meines Lebens gemacht zu haben.“

„Besenkammeraffäre“: Anna Ermakova ist total frustriert über die Geschichte ihrer Zeugung Anna Ermakova äußert sich selbst nur sehr selten über die „Besenkammeraffäre.“ „Wenn mich jemand kennenlernt und meinen Namen hört, ist das immer ein Thema und um darüber hinweg zu stehen, muss man sich ein dickes Fell zulegen. [...] Jedes Mal fühlt es sich so an, als müsste ich mich neu beweisen, um davon wegzukommen,“ verriet sie jedoch jüngst in einem Interview. (Quelle: rtl.de)

Letztes Treffen von Boris Becker und Anna Ermakova soll schon zwei Jahre zurückliegen

Der harmonisch wirkende Schnappschuss soll laut Bild in London entstanden sein. Dort sei Boris Becker mit Anna und Angela Ermakova zusammengekommen, um den 20. Geburtstag des Models zu feiern. Angeblich soll das auch die letzte Begegnung der beiden gewesen sein. Am Vatertag hat Boris Becker aber offensichtlich trotzdem an Anna gedacht.

Auch bei ihrer „Let's Dance"-Teilnahme scheint Anna Hilfe von ihrem Vater bekommen zu haben – zumindest im Vorfeld. Boris Beckers Anwalt soll Anna Ermakova geholfen haben, die höchste Gage der „Let's Dance"-Staffel auszuhandeln.