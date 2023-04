Boris Beckers Freundin spricht erstmals öffentlich

Lilian de Carvalho Monteiro unterstützt Boris Becker stillschweigend in seiner wohl schwersten Zeit – nun meldet sich die Schönheit erstmals öffentlich zu Wort.

London – Seit 2020 ist Lilian de Carvalho Monteiro die Frau in Boris Beckers (55) Leben und wich auch während seiner wohl schwersten Zeit nicht von der Seite des Tennisstars. Stillschweigend, fernab der Öffentlichkeit, hat die Schönheit ihren Partner unterstützt – nun spricht sie erstmals öffentlich über Boris Becker und darüber, wie es ihrer Meinung nach zur Wendung im Leben der Tennislegende kommen konnte.

Lilian de Carvalho Monteiro ist die Frau an Boris Beckers Seite - und geht mit ihm durch dick und dünn. © IMAGO/Eibner

Der Streaming-Dienst Apple TV+ präsentiert ab dem 7. April eine zweiteilige Doku über den Wimbledon-Star und darin kommen unter anderem auch Ex-Frau Barbara Becker (56) und de Carvalho Monteiro zu Wort. In „The World vs. Boris Becker“ analysiert Lilian nüchtern, inwieweit Beckers ereignisreiche Vergangenheit mit seiner prekären Gegenwart zu tun hat.

Lilian macht klare Ansage: „Du musst Grenzen und Fehler eingestehen

„Um ein Champion zu sein, muss man glauben, dass man unbesiegbar ist“, so die Mitte-30-Jährige, die sich während Beckers Haftstrafe um seine Angelegenheiten kümmerte, den Kontakt zu Freunden und Angehörigen pflegte und Besuche koordinierte. „Und das bringt einen wohl auf eine Ebene, auf der man denkt, man sei auch im wirklichen Leben unantastbar. Aber das stimmt nicht“, so Lilian weiter. Schließlich macht die Schönheit sogar eine klare Ansage: „Du musst manchmal verletzlich sein, du musst dir Grenzen und Fehler eingestehen.“

Schonungslos offene Worte von der Risiko-Analystin in ihrem ersten Interview. Dennoch machte Lilian nie Anstalten, den Tennisstar allein durch diese schwere Zeit gehen zu lassen und gibt sich auch in dem Gespräch weiterhin unterstützend und optimistisch: „Vielleicht ist dies eine Möglichkeit, mit einem Teil seiner Vergangenheit abzuschließen.“

Boris Becker habe von seiner Partnerin nicht erwartet, dass sie trotz einem mehrmonatigen oder gar jahrelangen Gefängnisaufenthalt bei ihm bleiben würde – aber Lilian blieb. „Boris, wir sind ein Team. Du bist mein Partner“, erinnerte sich Becker im Sat.1-Interview an die Worte von de Carvalho Monteiro und schwärmte in den höchsten Tönen von der jungen Schönheit. Sie sei die „Liebe meines Lebens“, so Boris weiter im Gespräch mit Steven Gätjen.