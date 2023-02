Boris Beckers Tochter Anna Ermakova spricht über „Besenkammeraffäre“: „Frustrierend“

Von: Lukas Einkammerer

Am 17. Februar startet die neue Staffel von „Let‘s Dance“. Anna Ermakova ist 2023 in dem beliebten RTL-Format dabei. Vor Sendestart spricht die Tochter von Boris Becker über die „Besenkammeraffäre“ ihrer Eltern.

Köln – Am 17. Februar startet die neue „Let‘s Dance“-Staffel bei RTL und bevor die prominenten Teilnehmer das Tanzbein schwingen, plaudern sie im Podcast zur Show schonmal eifrig über ihre Leben. Dass dabei vor allem Anna Ermakova (22) einiges zu erzählen hat, ist kein Wunder – schließlich kann sie als die uneheliche Tochter von Boris Becker (55) auf viele bewegte Jahre zurückblicken. Egal ob ihre multikulturelle Herkunft oder die „Besenkammeraffäre“ ihrer Eltern – die gebürtige Londonerin lässt kein Kapitel aus.

„Sehr komische Familiensituation“: Anna Ermakova packt im „Let‘s Dance“-Podcast über ihr Leben aus

Bevor Anna Ermakova im „Let‘s Dance“-Podcast über die berühmt-berüchtigten Umstände ihrer Zeugung spricht, thematisiert sie vor allem ihre bunte Abstammung. Denn obwohl ihr Vater zu den größten Namen der deutschen Promiwelt zählt, wuchs Anna mit ihrer Mutter und Oma in London auf – und spricht heute kaum Deutsch, dafür aber fließend Englisch und Russisch.

„Ich identifiziere mich kulturell als Deutsch, Russisch, Nigerianisch und ich habe noch nie an diesen Orten gelebt“, erklärt das Model und gesteht: „Es ist dieses verrückte Gefühl, dass man unbedingt wo hingehören möchte, aber seinen Platz einfach nicht findet. Und das ist so frustrierend und so schwer.“

Ab dem 17. Februar ist Anna Ermakova bei „Let‘s Dance“ zu sehen. Vorher packt die Tochter von Boris Becker aber über die berühmt-berüchtigte „Beserkammeraffäre“ ihrer Eltern aus. © Screenshot/Instagram/annaermakova1; IMAGO/Eibner (Fotomontage)

Dass es familiär für sie nicht immer besonders leicht war – daraus macht Anna Ermakova, die trotz ihrer Karriere als Model sonst nur selten Interviews gibt, kein großes Geheimnis. „Es ist eine sehr komplizierte Situation, ich habe eine sehr komische Familiensituation“, erklärt sie gegenüber RTL und betont wenig später: „Die meisten Kinder wissen nicht, wie sie entstanden sind.“

Diese Promis tanzen 2023 bei „Let‘s Dance“: Abdelkarim (Komiker und Kabarettist) Alex Mariah Peter (GNTM-Gewinnerin und Model) Ali Güngörmüş (Fernseh- und Sternekoch) Anna Ermakova (Model) Chryssanthi Kavazi (Schauspielerin)



Julia Beautx (YouTuberin und Schauspielerin) Knossi (YouTube- und Twitch-Star) Michael „Mimi“ Kraus (Ex-Handballprofi)



Natalia Yegorova (Sänger und Botschafterin) Philipp Boy (Ex-Kunstturner) Sally Özcan (Influencerin und Bloggerin) Sharon Battiste (Ex-„Bachelorette“) Timon Krause (Mentalist und Autor) Younes Zarou (TikTok-Star)

„Definiert mich nicht“: „Let‘s Dance“-Star Anna Ermakova rechnet mit „Besenkammeraffäre“ ab

Dass sie die Tochter von einem der größten deutschen Sportler aller Zeiten ist, wäre mit Sicherheit schon Schlagzeilen-Futter genug, doch vor allem die Umstände der flüchtigen Beziehung ihrer Eltern hängen Anna Ermakova bis heute nach. Boris Becker und Angela Ermakova (55) verband 1999 eine kurze Liebschaft in einem Londoner Restaurant – die als „Besenkammeraffäre“ bekannt ist und die „Let‘s Dance“-Kandidatin schon ein Leben lang begleitet.

„Wenn mich jemand kennenlernt und meinen Namen hört, ist das immer ein Thema und um darüber hinweg zu stehen, muss man sich ein dickes Fell zulegen“, erklärt Anna Ermakova in ihrem Podcast-Interview. „Jedes Mal fühlt es sich so an, als müsste ich mich neu beweisen, um von davon wegzukommen“, lässt die Kunstgeschichtsstudentin verlauten, aber betont: „Ich habe meine eigene Persönlichkeit und diese Sache definiert mich nicht.“

Mit ihrer „Let‘s Dance“-Teilnahme will Anna Ermakova also offenbar vor allem eines: Beweisen, dass sie mehr ist als nur die berühmte Tochter aus den Schlagzeilen. Ob ihr dabei auch noch der große Sieg gelingt, wird sich in den kommenden Wochen zeigen. In der neuen Staffel der beliebten Tanzshow gibt es 2023 eine gravierende Änderung, denn RTL hat den Profitänzer Evgeny Vinokurov bei „Let‘s Dance“ rausgeschmissen. Verwendete Quellen: rtl.de