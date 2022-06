Boris Johnson über das Wechseln von Windeln: «Ich bin sehr schnell darin»

Boris Johnson © IMAGO/Tayfun Salci

Als mehrfacher Vater muss Boris Johnson viele Windeln wechseln – und ist darin nach eigenen Angaben sehr schnell.

London - Der britische Premier Boris Johnson kann als mehrfacher Vater nach eigenen Angaben sehr schnell Windeln wechseln. «Ich kann Ihnen sagen, dass ich in letzter Zeit sehr viele Windeln gewechselt habe», sagte Johnson am Mittwoch bei einer Fragerunde des Mütterportals «Mumsnet». «Ich bin übrigens sehr schnell darin.» Mit seiner Ehefrau Carrie hat Johnson mittlerweile zwei gemeinsame Kinder - Sohn Wilfred (2) und das im vergangenen Jahr geborene Baby Romy. Aus früheren Beziehungen hat der in New York geborene Johnson Berichten zufolge fünf weitere Kinder.

Der konservative Politiker, der derzeit innenpolitisch wegen seiner Affäre um verbotene Lockdown-Partys in der Downing Street wieder enorm unter Druck steht, gab in der Fragerunde zu, dass seine Frau deutlich mehr Arbeit in die Kindererziehung investiert als er selbst. «Je mehr man gibt, desto mehr bekommt man auch. Carrie gibt natürlich deutlich mehr als ich, das will ich nicht verheimlichen.» Er glaube jedoch, dass seine Frau sagen würde, dass auch er eine Menge tue. (dpa)