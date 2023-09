„Als Ehemann versagt“: Oliver Pocher teilt emotionale Botschaft an Ex Amira

Oliver Pocher sagt seiner Amira auf Wiedersehen. In einem emotionalen Instagram-Post gratuliert er ihr nach der Trennung zum Geburtstag.

Köln – Oliver Pocher (45) ist eigentlich dafür bekannt, ein Spaßvogel unter Comedians zu sein. Zum Geburtstag seiner Ex Amira Pocher, die am 28. September 31 Jahre alt wurde, schlägt er aber einen ungewohnt rührseligen Ton an. Er scheint sich von ihr und der gemeinsamen Zeit zu verabschieden.

Oliver und Amira Pocher: Trennung war nicht einvernehmlich

Oliver Pocher und seine Amira waren eine ganze Weile das Zentrum von Gerüchten, bis sie vor einigen Wochen bestätigten, sich getrennt zu haben. Dabei wurde auch ziemlich schnell deutlich, dass es am Ende Amira war, die nicht mehr weitermachen wollte. Frauke Ludowig (59), die das Paar seit Jahren persönlich kennt und mit Oliver befreundet ist, äußerte sich bei RTL zu dem Ehe-Aus: „Olli ist ein offener und lustiger, sowieso, das wissen wir, und auch ein sehr herzlicher Mensch. Und er sagt jetzt auch: Ja, ich hätte eigentlich eher daran festgehalten. Er bedauert das und insofern wird ihm das auch wehtun.“

Oliver Pocher verabschiedet sich von Amira: Im Netz wird er ungewohnt emotional

Diesen Schmerz hat Oliver Pocher jetzt in Worte gepackt und es scheint weniger ein Geburtstagsglückwunsch als ein Abschiedsbrief zu sein, den er da bei Instagram postete. „Liebe Amira, ich habe Dir in den letzten Jahren hier, auf dem oberflächlichen Instagram (und für alle ganz Oldschoolen Facebook) zum Geburtstag gratuliert und werde es auch, ein vermutlich letztes Mal, dieses Jahr machen“, schreibt er zu einer Reihe von Bildern des Paares, angefangen mit einem Hochzeitsfoto von 2019.

„Nun sitze ich alleine zu Hause ohne Dich. Was für ein Jahr liegt hinter Dir. Ich habe es im letzten Jahr leider nicht geschafft, Dir das zu geben, was Du Dir von mir erhofft hast“, schreibt Oliver. Er gesteht auch, dass irgendwann der Punkt gekommen sei, an dem Amira keine Liebe mehr für ihn empfunden habe. „Da habe ich als Ehepartner versagt.“ Er schreibt weiter, dass er gerne weiterhin ihr Partner geblieben wäre, aber nun schweren Herzens das Ende der Beziehung akzeptieren werde: „Ich habe es schmerzlich verstanden und werde es akzeptieren (müssen).“

So ganz aus seiner Haut kann dann aber wohl auch ein emotionaler Oliver Pocher nicht. Er wünscht Amira alles Gute für die Zukunft und fügt am Ende gewohnt scherzhaft hinzu: „P.S.: Wann ist der richtige Zeitpunkt sein Tinder Profil wieder zu aktivieren, obwohl es jemand wie Dich kein zweites Mal gibt…!? P.S.S.: Xavier Naidoo kann jetzt gerne wieder auf Tour gehen! Reicht jetzt mit der Auszeit…

Auch für die Familien bei beiden ist die Situation nicht leicht. Jetzt spricht Amiras Bruder über das Liebes-Aus und seine intensiven Schlichtungsversuche. Verwendete Quellen: Instagram, Bild.de, RTL