Zweideutige Botschaft bei Insta: Sophia Thomalla feiert ausgelassen auf Rammstein-Konzert

Von: Volker Reinert

Sophia Thomalla, die Ex-Freundin von Rammstein-Frontmann Till Lindemann, steht dem Sänger trotz der schweren Anschuldigungen gegen ihn bei. Nun besuchte sie eines seiner Konzerte in Berlin.

Berlin – Die Band Rammstein steht wegen der schweren Vorwürfe gegen den Sänger Till Lindemann (60) vermehrt im medialen Fokus. Die Musiker, die sich derzeit auf großer „Europa Stadion Tour“ befinden, setzen ihre Konzerte – trotz zahlreicher Proteste – fort. Der 60-jährige Lindemann machte sich in jüngster Zeit rar, auch in den sozialen Netzwerken. Nicht so seine Ex-Freundin, die Moderatorin Sophia Thomalla (33). Immer wieder zeigt sie auf Social Media ihren Rückhalt zu ihrem Ex-Partner und seiner Band. Nun war sie auf einem seiner Konzerte.

Till Lindemann: Ex-Freundin Sophia Thomalla auf Rammstein-Konzert in Berlin

Nach den Anschuldigungen gegen Till Lindemann wurde es ruhig um den Rocker. Zwischenzeitlich deaktivierte er sogar sein Instagram-Profil. Seit kurzer Zeit ist sein Profil wieder aufrufbar und Lindemann meldete sich mit einem Bild zurück, das ihn auf einer Brücke in der ungarischen Hauptstadt Budapest zeigt. Dort spielte er mit seiner Band zwei Konzerte. Allerdings können Fans das Foto nicht kommentieren.

Auf einem der Berlin-Konzerte im Olympiastadion wurde nun die Moderatorin Sophia Thomalla, mit der Lindemann von 2011 bis 2015 liiert war, gesichtet. Freunde von Thomalla posteten Instagram-Storys mit der 33-Jährigen, die sie ausgelassen und fröhlich auf dem Rammstein-Konzert zeigen. Versehen wurden die Bilder mit den Worten „Feier Zone“ und „Row 11“ (deutsche: Reihe 11), eine Anspielung auf die vorderste, abgetrennte und exklusive Reihe für Konzertbesucher, die seit den Anschuldigungen in der Kritik steht.

Nicht das erste Mal: Sophia Thomalla steht hinter Lindemann

Der Konzertbesuch war nicht das erste Mal von Sophia Thomalla, sich ganz klar hinter ihren Ex-Partner zu positionieren. Als Lindemann sein Instagram-Profil wieder aktivierte, bewarb er seine neue Single „Child of Sin“ (deutsch: „Kind der Sünde“) mit der niederländischen Sängerin Kovacs (33) auf Instagram. Auch die Niederländerin postete den Clip, den Till Lindemanns Ex-Freundin Sophia Thomalla mit drei Flammen-Emojis kommentierte und ihren Rückhalt äußerte.

Sophia Thomalla, Ex-Freundin von Rammstein-Frontmann Till Lindemann, war im Berliner Olympiastadion mit Freunden auf einem seiner Konzerte. © Instagram/ pashion & IMAGO / ITAR-TASS & Instagram/ pashion

Schon vorher repostete Thomalla einen Text auf Instagram, in dem der Sänger verteidigt wird. Ein Psychologe analysierte Thomallas Verhalten indes und wieso sie sich so in Bezug auf ihren Ex-Freund Lindemann verhält.