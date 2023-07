3 Jahre nach Zehen-Eklat: RTL-Moderatorin Frauke Ludowig sendet Bikini-Botschaft

Wegen ihrer Füße musste TV-Star Frauke Ludowig bereits einen Shitstorm über sich ergehen lassen. Nun sendet sie ein klares Statement an ihre Hater und postet selbstbewusst weiterhin Schnappschüsse.

Griechenland – Sie hat es schon wieder getan! Frauke Ludowig (59) zeigt sich auf Instagram erneut im Bikini. Schon vor drei Jahren sorgte die TV-Moderatorin mit einem entsprechenden Bild für Schlagzeilen. Viele User warfen ihr vor, ihre Beine mit Photoshop länger gestreckt zu haben. Außerdem wurde die Journalistin wegen der Größe ihrer Füße und Zehen beschimpft und musste sich Beleidigungen gefallen lassen wie „Deine Füße sind wirklich ekelig“ oder „Du solltest dich schämen für deine krüppeligen Füße“.

„Vielleicht sind es nicht die schönsten“: Frauke Ludowig steht zu sich

Ludowig sah sich sogar dazu gezwungen, in einem Statement Stellung zu den Hasskommentaren zu nehmen. „Vielleicht sind es nicht die schönsten. Aber sie gehören zu mir und ich liebe sie, ohne Wenn und Aber!“, betonte sie.

Für die RTL-Moderatorin kommt es nicht infrage, ihre Füße zu verstecken. Stattdessen postet sie immer wieder fleißig Bilder, die ihren vermeintlichen Makel zeigen. So auch während ihres aktuellen Griechenland-Urlaubs.

Frauke Ludowig zeigt sich im Urlaub „unten ohne“

Auf einem neuen Foto sitzt die Moderatorin auf einer Bank und stützt sich mit einem Bein lässig an einem Baum an. Ihr blau-weißer Badeanzug ist asymmetrisch geschnitten und betont die schlanke Figur des RTL-Stars. Der Schnappschuss beweist: Auch mit fast 60 Jahren ist Ludowig noch topfit. Ihre Füße wiederum streckt sie entspannt nach vorne. Dazu schrieb sie: „Die beste Zeit? Genau jetzt!“

Das selbstbewusste Statement der gebürtigen Niedersächsin kommt bei den Fans super an. „Tolle Frau, tolle Füße - muss mal gesagt werden. Wir lieben uns so, wie wir sind“, ist in den Kommentaren zu lesen. Ein anderer Follower schwärmte: „Wow, deine Beine und Füße sind so sexy und schön.“ Verwendete Quellen: Instagram/ fraukeludowig_official