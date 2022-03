„Brauch‘ ich nicht sehen“: Ilse DeLange entsetzt von Florian Silbereisens roter Glücksunterhose

Von: Lisa Klugmayer

Eine Live-Show ohne seine rote Glücksunterhose? Für Florian Silbereisen undenkbar. Als DSDS-Kollegin Ilse DeLange von dem Aberglauben des Schlagersängers erfährt, ist sie fassungslos.

Burghausen - Die neue DSDS-Staffel ging am Samstag (12. März 2022) in die mittlerweile zehnte und letzte Castingrunde. Mit dabei ist diesmal auch der 22-jährige Majid. Doch schon vor seinem Auftritt läuft einiges schief: Ihm wurde im Zug sein Glücksbringer geklaut. Florian Silbereisen (hier alle News auf der Themenseite) fühlt mit Majid, immerhin setzt der Schlagerstar bei großen TV-Shows auch auf die Kraft seiner roten Glücksunterhose. Ein Umstand, der bei Ilse DeLange pures Entsetzen auslöst, wie tz.de berichtet.

Florian Silbereisen deutscher Showmaster, Schlagersänger, Schauspieler und Juror Geboren 4. August 1981 (Alter 40 Jahre), Tiefenbach Größe 1,83 m Musikgruppe Klubbb3 (Seit 2015)

Schon vor DSDS-Casting geht alles schief: Kandidat Majid wurde Glücksbringer gestohlen

Castingrunde Nummer 10: Eines der beiden letzten Recall-Tickets möchte sich der 22-jährige Majid sichern. Als er sechs Monate alt war, sind seine Eltern vor dem Krieg geflüchtet. Heute arbeitet er in Mamas Lebensmittelgeschäft, seine große Leidenschaft ist allerdings die Musik. „Bruises“ von Lewis Capaldi soll ihn in den Recall bringen. Vor dem Casting dann doch noch schlechte News.

Majids Glücksjacke wurde ihm auf der Anreise gestohlen. Besonders Florian Silbereisen hat Mitleid mit dem 22-Jährigen. Der Schlagerstar hat ja selbst einen Glücksbringer, den er bei jedem großen TV-Auftritt bei sich hat: seine rote Glücksunterhose. Treue Fans wissen natürlich Bescheid, Jurykollegin Ilse DeLange wusste aber von Floris Aberglauben bisher nichts. Und nach ihrem Gesichtsausdruck zu urteilen, hätte sie auch gut auf diese Information verzichten können.

Ilse DeLange in der zehnten Folge hinter dem DSDS-Jurypult © Screenshot RTL/Deutschland sucht den Superstar

Florian Silbereisen erzählt von seiner Glücksunterhose: Ilse DeLange kann es nicht fassen

„Ich hab selber meine rote Glücksunterhose und bis selber total abergläubisch“, so Florian Silbereisen an seine Jurykollegen und Majid. Ilse DeLange kann nicht fassen, was sie da gerade gehört hat. „Nein, wirklich?“, fragt sie nochmal nach. „Wenn wir bei den Live-Shows sind, wirst du sie zumindest mal...“, antwortet der Schlagerstar, doch Ilse unterbricht ihn, bevor er den Satz zu Ende spricht. „Ich brauch‘ die nicht sehen“, stellt sie klar, lacht dann aber herzlich.

„Die ist immer bei mir. Deswegen weiß ich, was es bedeutet“, so Florian Silbereisen wieder an Majid. „Jetzt hast du sie heute nicht dabei, vielleicht bringen wir dir Glück“, hofft der Schlagerstar. Doch Majid ist selbstbewusst und meint: „Es liegt nicht nur an der Jacke. Wenn ich das heute rocken will, dann mache ich das auch ohne Jacke“.

DSDS-Kandidat Majid gibt zu selbstbewusst: Für den Recall reicht es trotzdem nicht

Trotz riesigem Ego hat es für den Recall und den Auslandsrecall in Italien für Majid dann leider nicht gereicht. Seine Version von Lewis Capaldis „Bruises“ konnte Florian Silbereisen und Co. nicht überzeugen - und das lag wohl nicht an der fehlenden Glücksjacke.

Schon nach den ersten Takten kann man sehen: Die Jury ist nicht begeistert, vor allem Toby Gad scheint furchtbar zu leiden. „Das war nicht so gut“, beginnt Ilse. Auch Florian kann seinem Glücksbringer-Buddy kein Ja geben. „Ich glaube tatsächlich, wenn du zu Hause bei dir mit Freunden am Lagerfeuer sitzt und einfach, wenn ihr miteinander Musik macht, dann singt ihr zusammen. Habt Spaß, habt Freude. Aber für die Bühne da reicht es wirklich nicht“.

Nackt in der Sauna erkannt: Florian Silbereisen erzählt bei DSDS von peinlicher Begegnung

Auch für Kristina hat es in der zehnten Castingrunde nicht gereicht. Trotzdem konnte die 29-jährige Saunaleiterin Florian Silbereisen eine peinliche Geschichte entlocken. Der Schlagerstar wurde nämlich schon nackt in der Sauna erkannt.

Verwendete Quellen: RTL/Deutschland sucht den Superstar