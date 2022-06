„Braucht Geschwister“: Cheyenne Ochsenknecht plant, bald wieder schwanger zu sein

Cheyenne Ochsenknecht mit ihrer Tochter Mavie. © Screenshots Instagram/Cheyenne Ochsenknecht

Cheyenne Ochsenknecht hat mit ihrem Verlobten bereits eine Tochter. Die soll aber kein Einzelkind bleiben, wie sie auf Instagram verkündete. Man plane, bald wieder schwanger zu werden.

Dobl - Fans der Ochsenknecht bekamen kürzlich in der Reality-Doku „Diese Ochsenknechts“ einen guten Eindruck von Cheyenne Ochsenknechts (21) Leben. Inzwischen ist die Ochsenknecht-Tochter verlobt mit dem Österreicher Nino Sifkovits, mit dem sie in Dobl bei Graz auf dessen Hof lebt. Gemeinsam haben sie Tochter Mavie – doch sie soll kein Einzelkind bleiben, wie Cheyenne jetzt auf Instagram teilte.

Cheyenne Ochsenknecht plant für zweite Schwangerschaft

Dass Cheyenne Ochsenknecht bald wieder schwanger werden will, kündigte die 22-Jährige schon im Februar in einem „Gala“-Interview an: „Wenn ‚Let‘s Dance‘ nicht wäre, wäre ich schon wieder schwanger“, hieß es damals. Auch Natascha Ochsenknecht war sicher: „Da wird es auch nicht mehr lange dauern, bis das zweite Kind dann kommt. Bin ich mir hundertprozentig sicher.“

Cheyenne Ochsenknecht möchte ein zweites Kind. © Screenshot Instagram/cheyennesavannah

Via einer Instagram-Fragerunde verriet Cheyenne Ochsenknecht erst einmal, dass kommenden Sommer ihre Hochzeit anstehen wird. Auch von der Veränderung in ihrem Leben durch ihre Tochter erzählt sie: „Natürlich gibt es Momente, wo man einfach denkt, dass man nicht mehr kann, aber ich erinnere mich immer an die schönen Momente und schaue sie an. Dann ist es mir alles wert.“

Dann beantwortete Ochsenknecht die brennende Frage eines Fans nach einem zweiten Kind. Die Antwort der Mama: „Wir planen bald wieder schwanger zu werden, weil wir beide Geschwister haben und wir denken als Einzelkind auf einem Bauernhof kann es schnell werden. Und deswegen braucht Mavie auf jeden Fall Geschwister.“

Zuletzt nahm Cheyenne Ochsenknecht an „Let‘s Dance“ teil und verdient auch mit Social Media Geld. Auch ohne Ausbildung verdient Cheyenne Ochsenknecht mehr als ein Arzt. Verwendete Quellen: instagram.com/cheyennesavannah; Gala