„Brich dir nicht die Beine!“ Schlagerfans staunen über Beatrice Eglis Plateau-Schuhe

Beatrice Egli trug beim „Schlagerabschied“ für Jürgen Drews lila Plateau-Schuhe. © Instagram/Beatrice Egli & Imago

Beatrice Eglis Plateau-Schuhe sorgen für staunende, aber auch besorgte Fans. Via Instagram teilt die Sängerin ihr Bühnenoutfit vom „großen Schlagerabschied“.

Leipzig – Ein Bild auf Beatrice Eglis (34) Instagram-Profil wirft Fragen auf. „Wie kann man mit diesen hohen Schuhen überhaupt laufen?“, fragt ein Nutzer in der Kommentarspalte und ist nicht allein mit seiner Frage. „Ein Wunder, dass man sich auf solchen Schuhen nicht die Haxen bricht“, heißt es weiter unter dem Beitrag. Während sich die Schweizerin in einer lilafarbenen Hose mit ausgestelltem Bein und weißem schulterfreien Oberteil auf einem Sessel räkelt, ruft die Sängerin ihre Fans zu einem gemütlichen Abend auf dem Sofa auf. Kontroverser Gedanke bei dem Anblick, denn die lilafarbenen Plateau-Treter der 34-Jährigen sehen alles andere als bequem aus.

Bei dem Outfit handelt es sich aber nicht um Eglis Wochenend-Garderobe für einen gemütlichen Abend zu Hause, sondern um ihr Bühnenoutfit für den „großen Schlagerabschied von Jürgen Drews“ (ARD), der am Samstag (14. Januar) ausgestrahlt wurde. Während die Fans des Schlagerstars bei dem Schuhwerk noch zur Vorsicht aufrufen, geht Beatrice auf der Bühne „volles Risiko“. „Brich dir nicht die Beine mit den Mörderschuhen“, schreibt ein User noch unter den Beitrag und ein weiterer kommentiert: „Pass bloß auf, dass du mit diesen Schuhen keinen Unfall baust“.

Beatrice Egli beweist, dass sich in den Schuhen auch tanzen lässt – mit Florian Silbereisen

Wie der Auftritt von der sympathischen Powerfrau beweist, haben die Plateau-Treter aber sogar Tanz-Potential, denn die Moderatorin legte mit dem Schuhwerk eine flotte Sohle aufs Parkett und es schien keine Gefahr im Verzug. Das könnte aber auch an ihrem Tanzpartner gelegen haben, mit dem Beatrice in der Show auf Kuschelkurs ging. Neben ihrem neuesten Hit „Volles Risiko“ performte die Blondine nämlich auch einen Song mit Gastgeber Florian Silbereisen (41). Zu „1000 und 1 Nacht“ lässt sich Beatrice vertraut von ihrem Tanzpartner in seine Arme drehen und beweist: Die Schuhe sind kein Problem.

Bei diesen kuscheligen Tanzszenen dürften die zwei nun einmal mehr die Gerüchteküche um eine Liebelei angefeuert haben. Nicht nur tauschten die beiden bei dem Song immer wieder tiefe Blicke aus, sondern tanzten auch vertraut aneinander geschmiegt als hätten sie nie etwas anderes getan.