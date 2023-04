„Bring Semmeln mit“: So eiskalt wird Günther Jauch nach seinen TV-Aufzeichnungen zuhause begrüßt

Von: Lisa Klugmayer

Wie geht die Familie von Günther Jauch eigentlich mit seiner Prominenz um? Diese brennende Frage hat Barbara Schöneberger jetzt beantwortet: Es ist ihnen egal.

Köln – Seit 1999 moderiert Günther Jauch (66) schon „Wer wird Millionär“ und ist mittlerweile eine echte TV-Legende. Über sein Privatleben ist dabei nur ganz wenig bekannt. Umso interessanter dürften Fans deswegen jetzt die Anekdote finden, die Kollegin Barbara Schöneberger (49) in ihrem Podcast über Günther Jauch preisgibt.

In ihrem Podcast plaudert Barbara Schöneberger diesmal mit PUR-Sänger Hartmut Engler (61). Fans wissen jetzt, dass er überhaupt kein Frühaufsteher mehr ist und kennen seine Geld-Gewohnheiten. Doch auch Barbara Schöneberger plaudert aus dem Nähkästchen – allerdings nicht aus dem eigenen.

Denn eigentlich wollte sie nur wissen, wie die Familie von Hartmut Engler mit seiner Berühmtheit umgeht, doch dann steht plötzlich das Privatleben von „Wer wird Millionär“-Moderator Günther Jauch im Mittelpunkt. „Es gibt unterschiedlichen Umgang mit der Prominenz eines Familienmitglieds. Wenn ich mich mit Herrn Jauch unterhalte, muss ich sehr lachen“, beginnt sie ihre Story.

„Wer wird Millionär?“ nicht nur in Deutschland ein Hit – TV-Show mit etlichen Ablegern:

Nicht nur hierzulande ist „Wer wird Millionär?“ seit Jahren ein echter Quotenhit, auch international hat sich die ursprünglich aus Großbritannien stammende TV-Show (dort: „Who Wants to Be a Millionaire?“) zu einem regelrechten Massenphänomen entwickelt. In über 100 Staaten weltweit, darunter Albanien, Österreich, Belgien, Türkei, Niederlande, Italien, Vietnam, Polen, Portugal und Schweiz, wurde die Quizshow lizenziert. Der Sendungsablauf, die Optik sowie die Musik sind dabei oftmals nahezu identisch.