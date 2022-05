Britney Spears hat ihr Baby verloren

Von: Lisa Klugmayer

Teilen

Traurige Nachrichten aus Los Angeles. Superstar Britney Spears hat ihr Baby verloren, wie sie vor kurzem auf ihrem Instagram-Account bekannt gibt. Sie bittet nun um Privatssphäre. (Fotomontage) © IMAGO/Picturelux & Instagram/Britney Spears

Traurige Nachrichten aus Los Angeles. Superstar Britney Spears hat ihr Baby verloren, wie sie vor kurzem auf ihrem Instagram-Account bekannt gibt. Sie bittet nun um Privatssphäre.

Los Angeles - Erst im April verkündete Britney Spears, dass sie wieder schwanger ist. Ein absoluter Wunsch, nachdem ihr ein erneutes Kind unter der Vormundschaft ihres Vaters verboten wurde. Nun die traurigen Nachrichten: Britney Spears hat ihr Baby verloren, wie sie auf ihren Instagram-Account bekannt gibt.

Große Trauer bei Britney Spears: Sie hatte eine Fehlgeburt

„Mit großer Traurigkeit müssen wir verkünden, dass wir unser Wunderbaby früh in der Schwangerschaft verloren haben“, schreibt Britney Spears auf Instagram. „Das ist eine niederschmetternde Zeit für alle Eltern“, so die nächsten Zeilen. Auch wenn sich Britney und Sam unglaublich auf dieses Baby gefreut haben, bereuen sie es jetzt, die Schwangerschaft so früh mit der Öffentlichkeit geteilt zu haben.

„Vielleicht hätten wir mit der Verkündung etwas warten sollen, aber wir waren zu aufgeregt, die frohe Nachricht zu teilen“, schreibt Britney Spears. Trotz dieser niederschmetternden Nachrichten schauen sie optimistisch in die Zukunft.

Trotz Fehlgeburt: Britney Spears will weiter versuchen, erneut Mutter zu werden

„Unsere Liebe für uns ist unsere große Stärke. Wir werden weiterhin versuchen, unsere wunderbare Familie zu vergrößern“. Sie seien dankbar für die Unterstützung der Fans, bitten aber um Privatsphäre. Ihre 41 Millionen Instagram-Fans fühlen natürlich mit Britney Spears und nehmen Anteil an ihrem Verlust. Ein Fan schreibt: „Es tut mir so Leid“. Ein anderer Kommentar lautet: „Meine Gedanken sind bei euch“.

Britney Spears hat ihr Baby verloren. Ihre Fans fühlen mit ihr, wie diese Kommentare zeigen (Fotomontage) © Instagram/Britney Spears

Verwendete Quellen: Instagram/britneyspears