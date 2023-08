„Habe da unten einen Ballon hängen“: Harald Glööckler erlebt böse Nebenwirkungen bei Beauty-OP

Star-Designer Harald Glööckler unterzog sich einer Brust-OP – doch der Eingriff ging in die Hose. Plötzlich schwollen die Kronjuwelen des TV-Stars extrem an.

Berlin – Wer schön sein will, muss leiden: Harald Glööckler (58) musste am eigenen Leib erfahren, wie schmerzhaft das Streben nach einem attraktiven Körper sein kann. Der Modedesigner legte sich kürzlich unters Messer, um sich die Brust machen zu lassen. Sein Ziel: Ein möglichst straffer und männlicher Oberkörper. Dafür wurden ihm 450 Gramm Fett aus dem Bauch und an den Flanken entnommen. Unmittelbar nach dem Eingriff zeigte sich der Modezar höchst zufrieden mit dem Ergebnis. Doch nun kommt raus: Die 8.000 Euro teure Beauty-OP hatte böse Nebenwirkungen.

Harald Glööckler kann wegen geschwollenem Schritt „kaum laufen“

In der RTLzwei-Doku „Herr Glööckler sucht das Glück“ ist zu sehen, wie der Ex-Dschungelcamper seinem Arzt unangenehme Symptome schildert. „Ich bin raus, bin ein bisschen gelaufen, aber jetzt heute Morgen hat es schon gebrannt wie Feuer, also beim Laufen“, klagte Glööckler bei der ersten Visite. Das Brennen spüre er im Bauch- und Brustbereich.

Das war aber noch nicht alles. „Dann habe ich unten einen Ballon hängen. Mit dem kann ich auch kaum laufen“, gestand der Unternehmer. Sein Arzt beruhigte ihn: „Da sind sie nicht der erste. Deshalb bin ich auch nicht erschrocken.“ Mit einem Hodenbänkchen sollte Glööckler seine geschwollenen Kronjuwelen beruhigen.

Harald Glööckler gibt Entwarnung: Die Symptome seien zwar „unangenehm“, aber normal

Doch wieso leiden nach einer Brust-OP eigentlich ausgerechnet die Genitalien? „Wenn man Fett abgesaugt bekommt, bekommt man auch Flüssigkeit in den Körper injiziert, um das Fett zu lösen. Das muss ja irgendwie raus und findet seinen Weg nach unten. Eine der unangenehmsten Situationen ist, dass man dann im Schritt alles viel größer sieht“, erläuterte der Paradiesvogel. Die Symptome seien zwar „unangenehm“, aber eine normale Begleiterscheinung seiner Operation.

